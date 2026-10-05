رئيسة "الشارقة للتعليم الخاص": المعلم جوهر العملية التعليمية

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام/ أكدت الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن اليوم العالمي للمعلمين مناسبة للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات الذين يشكّلون جوهر العملية التعليمية، ويؤدّون دوراً أساسياً في بناء أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والثقة لمواكبة المستقبل، مشيرة إلى أن دور المعلم اليوم يتجاوز نقل المعرفة، ليصبح شريكاً في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته، وترسيخ حب التعلّم والاكتشاف لديه.

وأضافت أن المعلم يحظى بمكانة محورية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من التعليم وبناء الإنسان أساساً لمسيرة الإمارة وتنميتها، لافتة إلى أنه من هذا المنطلق، تعمل الهيئة والأكاديمية على دعم المعلمين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، من الإعداد والتأهيل إلى التطوير المستمر والبحث وتبادل الخبرات، إيماناً بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في جودة التعليم ومستقبل الأجيال.

وقالت، بهذه المناسبة: «نجدد التزامنا بدعم المعلمين والاستثمار في تطوّرهم المهني، ولكل معلم ومعلمة: قد يبدأ أثركم في فصل دراسي، لكنه لا ينتهي عند بابه، نراه في طالب اكتشف قدراته، وفي فكرة بدأت بسؤال، وفي طموح أصبح أقرب إلى التحقّق. وحين نستثمر فيكم، فإننا نستثمر في الأجيال التي ستصنع مستقبل الشارقة".