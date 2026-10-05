81 خيلاً تتنافس في الجولة الـ 5 لـ"كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية" بشنغهاي

شنغهاي في 5 أكتوبر/ وام/ تنطلق غداً "الثلاثاء" في مركز شنغهاي جوس الدولي للفروسية بمدينة شنغهاي الصينية، منافسات الجولة الخامسة لموسم 2026 لـ"كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية"، بمشاركة 81 خيلاً، تعود لنحو 35 مالكاً، ضمن سلسلة الجولات العالمية التي تنظمها دولة الإمارات دعماً لقطاع الخيل العربية الأصيلة، وترسيخاً لمكانتها بوصفها إرثاً إماراتياً أصيلاً وجزءاً من الهوية الوطنية للدولة.

وتقام سلسلة جولات "كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية"، بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتشمل في نسختها الثالثة عدداً من الجولات في مختلف قارات العالم، بما يعزز انتشار الخيل العربية، ويوسع فرص مشاركة الملاك والمربين على المستوى الدولي، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير هذا القطاع والارتقاء به وفق أفضل المعايير العالمية.

ويجسد الكأس رؤية دولة الإمارات في صون الخيل العربية الأصيلة والحفاظ على مكانتها العالمية، من خلال توفير منصة دولية متخصصة تمنح الملاك والمربين في مختلف أنحاء العالم فرصاً أوسع للمشاركة والتنافس، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للخيل العربية، وتعزيز أفضل ممارسات الرعاية والتربية، بما يدعم استدامة هذا الموروث الأصيل ويعزز حضوره عالمياً.

وتكتسب محطة الصين أهمية خاصة، إذ تقام ضمن فعاليات مهرجان شنغهاي الدولي لثقافة الخيل 2026، الذي يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية، ويشهد إلى جانب منافسات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية أربع فعاليات دولية رئيسية في رياضات الفروسية، تشمل قفز الحواجز، والترويض، ومنافسات الفرسان الشباب، والبولو، إضافة إلى معرض شنغهاي الدولي للخيل، ومعرض تثقيفي حول ثقافة الخيل.

وتستمر منافسات الكأس على مدار يومين، وتشمل فئات الأمهار والمهرات بمختلف الأعمار، إلى جانب الأفراس والفحول، على أن تختتم بإقامة البطولات النهائية لمختلف الفئات المشاركة، وسط حضور واسع من الملاك والمربين وعشاق الخيل العربية من مختلف أنحاء الصين.

وتعد جولة شنغهاي محطة جديدة في مسيرة الانتشار العالمي لـ"كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية"، بما يعزز دعم الملاك والمربين، ويوسع قاعدة المشاركة في مسابقات جمال الخيل العربية، ويسهم في ترسيخ حضورها في مختلف الأسواق والمجتمعات المهتمة بها.

كما تعكس استضافة الصين لهذه الجولة عمق علاقات التعاون بين جمعية الإمارات للخيول العربية والجمعية الصينية للخيول العربية، في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والارتقاء بخدمات العناية بالخيل العربية الأصيلة ومربيها، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.