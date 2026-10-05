تحت رعاية منصور بن زايد.. المصرف المركزي ينظم منتدى المناخ الثاني في أبوظبي

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينظّم المصرف منتدى المناخ الثاني يوم 8 أكتوبر 2026 في أبوظبي، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية والجهات الرقابية والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز مرونة القطاع المالي وقدرته على مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ، ودعم التحول نحو اقتصاد مستدام.

ويشكّل المنتدى منصة رائدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام، وبحث سبل تطوير الأطر الرقابية والممارسات المصرفية، بما يعزّز جاهزية المؤسسات المالية لإدارة المخاطر المناخية ودعم جهود التحول نحو الحياد المناخي.

وتتناول أعمال المنتدى في نسخته الثانية التداعيات الاستراتيجية لتغيُّر المناخ، وخطط التحول في القطاعات الاقتصادية وسبل تمويلها، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم هذه الجهود.

كما يتناول المنتدى أولويات التمويل المستدام، وأهمية البيانات المناخية في دعم القرارات المالية والرقابية، إلى جانب انعكاسات المخاطر المرتبطة بالمناخ على السياسة النقدية والرقابة المصرفية.

وفي سياق متصل، ينظّم مصرف الإمارات المركزي الندوة البحثية الأولى حول المناخ يوم 9 أكتوبر 2026، بالتعاون مع مركز خبرات التحول الاقتصادي التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وتستعرض الندوة أحدث الأبحاث في مجالات المناخ والاستثمار المستدام والسياسة النقدية، بما يدعم تطوير السياسات المالية والمصرفية ويعزّز الاستفادة من الأبحاث في مواجهة التحديات المناخية.

ويأتي تنظيم الفعاليتين في إطار جهود المصرف المركزي لدعم الأجندة المناخية لدولة الإمارات، وترسيخ مبادئ الاستدامة في القطاع المالي، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الحياد المناخي.