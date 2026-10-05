بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب تنطلق 9 أكتوبر بمشاركة 790 لاعباً ولاعبة

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب، خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر الجاري، في مبادلة دوم بنادي الجزيرة، بمشاركة 790 لاعبا ولاعبة يمثلون 51 ناديا، وذلك ضمن أجندة "موسم أبطال الإمارات".

وتتراوح أعمار اللاعبين المشاركين، من 6 إلى 17 عاماً، ويتنافسون ضمن 198 فئة وزنية، عبر خمس مناطق تنافسية تشمل ثلاث حلبات وبساطين "تاتامي" للمواي تاي، وفق لوائح الاتحاد الدولي للمواي تاي "IFMA".

ويبدأ برنامج البطولة بعمليات الميزان والفحص الطبي للمشاركين يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر، من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، عبر أربعة مواقع في أبوظبي، ودبي، وعجمان، ورأس الخيمة، تمهيداً لانطلاق منافسات البطولة.

وتقام البطولة في إطار اهتمام الاتحاد بتعزيز قاعدة المواي تاي على مستوى الفئات العمرية الشابة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات لخوض المزيد من التجارب التنافسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومتابعة تقدمهم الفني بصورة مستمرة.

كما تشكل المنافسات فرصة للأندية والأكاديميات لمتابعة عناصرها الواعدة واختبار مستوياتها في منافسات رسمية، بما يعزز عملية اكتشاف المواهب وصقلها، ويدعم تكوين قاعدة أوسع من اللاعبين المؤهلين للتدرج نحو مستويات أعلى خلال المراحل المقبلة.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن البطولة تهدف إلى دعم فئة الشباب وتوفير المزيد من الفرص التنافسية التي تسهم في تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، ورفع مستوى الاحتكاك بينهم، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة ومتابعة تطورها.

وأكد الحرص على مواصلة تنظيم البطولات التي تعزز دور الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين وصقل قدراتهم الفنية، وتمنح المواهب الشابة فرصة لاكتساب الخبرات واختبار مستوياتها في منافسات رسمية، بما يدعم خطط الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسة المواي تاي في الدولة.