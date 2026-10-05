استقبال بعثة الإمارات للجوجيتسو بالأعلام والورود بعد تصدرها منافسات اللعبة في "آيتشي–ناغويا"

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ استقبل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، برئاسة سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو العائدة من مدينة ناغويا اليابانية، صباح اليوم بمطار زايد الدولي بأبوظبي، عقب إنجازها التاريخي في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026"، وتصدرها الترتيب العام لمنافسات اللعبة بحصيلة بلغت خمس ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، في أفضل مشاركة آسيوية بتاريخ المنتخب.

حضر الاستقبال كل من محمد بن دلموج الظاهري، ومحمد حسين المرزوقي، وحميد الكتبي، أعضاء مجلس الإدارة، وممثلو اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وممثلون عن شركة "مبادلة" راعي المنتخب الوطني للجوجيتسو، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية بالاتحاد، إلى جانب عدد من أسر اللاعبين واللاعبات وأصدقائهم ومحبي رياضة الجوجيتسو في الدولة، الذين حرصوا على استقبال الأبطال بالأعلام والورود، في مشهد يجسّد حجم الفخر والاعتزاز بما حققه المنتخب من إنجاز كبير، بعد أن أنهى المنافسات متربعاً على صدارة الترتيب العام بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، مؤكداً المكانة الريادية التي تحتلها الإمارات على خارطة الجوجيتسو الآسيوية والعالمية.

وأكد سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، في كلمته للاعبين واللاعبات، أن هذا الاستقبال يأتي تقديراً لما قدمه أبطال المنتخب من مستويات مشرفة وإنجازات رفعت اسم دولة الإمارات عالياً في أكبر محفل رياضي آسيوي، لافتاً إلى أن اللاعبين لم يعودوا بميداليات فقط، بل عادوا بقصص نجاح جديدة تجسد قيم الانتماء والولاء والإخلاص للوطن، وتؤكد أن العمل المنظم والإعداد الجاد والإيمان بالقدرات الوطنية يصنع الإنجازات ويقود إلى منصات التتويج.

وأضاف أن أبناء الإمارات أسعدوا شعب الإمارات بأكمله، وأن الاتحاد كان حريصاً على استقبالهم بالأعلام والورود، لأنهم رفعوا علم الدولة عالياً طوال المنافسات، وحملوه في قلوبهم قبل أن يحملوه بأيديهم على منصات التتويج، وكانوا خير سفراء للوطن في كل نزال، وعكسوا الصورة الحضارية والرياضية المشرفة للإمارات أمام القارة الآسيوية والعالم.

وقال: "ما حققتموه ليس مجرد أرقام أو ميداليات، وإنما رسالة تؤكد أن أبناء الإمارات قادرون على الوصول إلى القمة عندما تتوافر لهم الإرادة والعزيمة والعمل الجاد. لقد صنعتم لحظات ستبقى راسخة في ذاكرة كل إماراتي، وأعدتم عزف النشيد الوطني مرات عديدة في دورة الألعاب الآسيوية، وهو شعور لا يضاهيه أي شعور، لأن راية الوطن كانت ترتفع بجهودكم وإصراركم وإيمانكم برسالتكم الوطنية، لقد كنتم على قدر المسؤولية، وتحملتم ضغوط الإعداد والمعسكرات والابتعاد عن الأهل والأسرة، وواجهتم أقوى المنافسين بثقة كبيرة، فأثبتتم أن بطل الإمارات لا يعرف المستحيل ولا يرضى إلا بالمركز الأول".

وأضاف سعادته أن رياضة الجوجيتسو ليست منافسات داخل البساط فقط، وإنما مدرسة متكاملة في بناء الشخصية، فهي تعلم أبناءنا الاجتهاد والعمل والانضباط والصبر والمثابرة والإصرار والتركيز والالتزام واحترام المنافس، وهي القيم التي تحرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخها في نفوس الأجيال جيلاً بعد جيل، لأنها تمثل أساس بناء الإنسان القادر على خدمة وطنه وتحقيق تطلعاته، معرباً عن الفخر بأن أبناء الإمارات يقدمون اليوم نموذجاً حقيقياً للشباب الطموح الذي يحول الأحلام إلى إنجازات.

وأهدى الهاشمي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، التي وفرت كل مقومات النجاح والدعم الكبير للرياضة بشكل عام، ولرياضة الجوجيتسو على وجه الخصوص، حتى أصبحت الإمارات رقماً صعباً في هذه الرياضة على المستويين الآسيوي والعالمي.

وأكد أن ما تحقق اليوم هو ثمرة رؤية بعيدة المدى وعمل مؤسسي متواصل وجهود مشتركة من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وأسر اللاعبين وكل من أسهم في هذه المسيرة، لافتا إلى أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، ولذلك فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من الاجتهاد والتركيز والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد، حتى يبقى علم الإمارات دائماً في أعلى المنصات، ويبقى اسم الدولة مرادفاً للريادة والتميز في كل المحافل الدولية.

من جانبه، أكد محمد بن دلموج الظاهري، أن الإنجاز الذي حققه المنتخب يعكس نجاح الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد منذ تأسيسه، حتى أصبحت الإمارات في طليعة الدول الآسيوية والعالمية في رياضة الجوجيتسو.

وقال إن الألعاب الفردية أثبتت مجدداً قدرتها على تحقيق الإنجازات ورفع راية الدولة في أكبر المحافل الرياضية، وإن ما قدمه لاعبو المنتخب يجسد قيمة الاجتهاد والالتزام والانضباط باعتبارها الطريق الحقيقي نحو التميز.

وأضاف أن اللاعبين تحملوا مسؤولية كبيرة طوال فترة الإعداد، وأن استقبالهم بالأعلام والورود أقل ما يمكن تقديمه لهم تقديراً لما بذلوه من تضحيات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بالروح والطموح نفسهما لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع الاستحقاقات الدولية.

من جهته، أكد محمد حسين المرزوقي، أن النتائج التي حققها المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026" تمثل محطة جديدة في مسيرة التطور المستدام لرياضة الجوجيتسو الإماراتية، وتعكس جودة العمل المؤسسي داخل الاتحاد والمنتخب الوطني.

وقال إن المنتخب يواصل كتابة التاريخ من دورة إلى أخرى، بعدما حقق ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018، ثم رفع رصيده إلى أربع ميداليات ذهبية في دورة هانغتشو 2023، قبل أن يحقق خمس ميداليات ذهبية في ناغويا، وهي أكبر حصيلة ذهبية في تاريخ مشاركاته الآسيوية، مؤكداً أن هذا التطور المتواصل دليل واضح على نجاح خطط الإعداد والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وأضاف أن أكثر اللحظات التي تبعث على الفخر كانت مشاهدة علم الإمارات يرتفع على منصات التتويج والاستماع إلى عزف النشيد الوطني في هذا الحدث الرياضي القاري الكبير، ما يجسد قيمة الإنجاز الحقيقي، ويحفز الجميع على مواصلة العمل للحفاظ على الريادة وتعزيز مكانة الإمارات في مقدمة دول العالم في رياضة الجوجيتسو.

وكان منتخب الإمارات قد حصد 5 ذهبيات عن طريق كل من بلقيس عبدالله عبدالكريم، وخالد الشحي، وأحمد خليفة أنديز، وأسماء الحوسني، ومهدي العولقي، وفضيتين عن طريق محمد السويدي، والعنود الحربي، وبرونزية عن طريق عمار الحوسني في المنافسات التي جرت خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري بمدينة ناغويا اليابانية.