خليفة بن محمد بن خالد يكرم نخبة من المصورين تقديرا لإسهاماتهم في مجال التصوير

العين في 5 أكتوبر/ وام/ استضافت جامعة أبوظبي في مدينة العين فعالية نظمها فريق كاميرا الإمارات للتصوير، بمشاركة أكثر من 250 مصوراً ومهتماً بفنون التصوير من دولة الإمارات ودول الخليج.

واستعرضت الفعالية، التي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، تجارب إماراتية وخليجية في مجال التصوير، ودور الصورة في توثيق الأحداث والقصص الإنسانية والثقافية، وحفظ الذاكرة البصرية للمجتمعات.

وكرم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، نخبة من المصورين الإماراتيين والخليجيين، تقديراً لإسهاماتهم في مجال التصوير ودورهم في توثيق الأحداث والقصص الإنسانية والثقافية، مشيداً بما قدموه من أعمال أسهمت في إثراء المشهد الإبداعي وتوثيق جوانب متعددة من الحياة في الإمارات والمنطقة.

وأكد معاليه أن دور المصورين يتجاوز التقاط اللحظة إلى توثيق الذاكرة الإنسانية وحفظ تفاصيل مراحل مهمة من مسيرة المجتمعات، مشيراً إلى أن الصورة قادرة على اختزال قصة كاملة في مشهد، ونقلها إلى أجيال لاحقة بوصفها شاهداً بصرياً على المكان والإنسان والتحولات التي يشهدها المجتمع.

وأشاد بالمصورين المكرمين، مؤكداً أن تقدير أصحاب التجارب والخبرات يمثل رسالة للأجيال الجديدة بأن الإبداع الحقيقي يُبنى على الموهبة والمعرفة والمثابرة، ويترك أثراً يتجاوز حدود اللحظة.

واستحضرت الفعالية نماذج من تجارب التصوير الإماراتية والخليجية، خلال جلسة حوارية تناولت دور الصورة في توثيق الهوية الإنسانية والثقافية، وقدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية، بمشاركة المصور الإماراتي منصور المنصوري، والمصورة والمخرجة السينمائية مريم عبد الغفار من مملكة البحرين، والمدربة الدولية ومصورة الطبيعة فاطمة العمادي من دولة قطر، ومصور حياة الناس عايد الراجحي من دولة الكويت.

وناقشت الجلسة التحولات التي شهدها فن التصوير وتنوع مجالاته، إلى جانب التجارب المهنية للمشاركين، وأهمية الصورة في سرد القصص الإنسانية، وتوثيق تفاصيل الحياة اليومية، وإبراز ملامح الهوية الثقافية للمجتمعات.

وشهدت الفعالية استعراض عدد من التجارب والأعمال الفوتوغرافية التي عكست تنوع مجالات التصوير، وما يقدمه المصورون من رؤى فنية وإنسانية في توثيق الأشخاص والأماكن والبيئة والتراث والحياة اليومية.

ويأتي تكريم المصورين تقديراً لدور الصورة في توثيق مسيرة المجتمع، وحفظ تفاصيل ذاكرته، وإبراز إنجازاته وتنوعه الثقافي والإنساني، فضلاً عن دعم حضور المصورين الإماراتيين والخليجيين بوصفهم رواة بصريين يوثقون الحاضر للأجيال المقبلة.