عمار بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة حمد عبدالله

عجمان في 5 أكتوبر/ وام / قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة حمد عبدالله، أرملة المرحوم محمد ارحمه الشامسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مشيرف بعجمان اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية.