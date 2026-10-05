اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تناقش سبل تطوير الأداء المؤسسي

عجمان في 5 أكتوبر/ وام/ ناقشت اللجنة العليا الدائمة في شرطة عجمان، خلال اجتماعها برئاسة سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وبحضور سعادة العميد سلطان خليفة المهيري، نائب القائد العام، ومديري الإدارات أعضاء اللجنة، سبل تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة العمل الشرطي، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للقيادة.

وثمن سعادة قائد عام شرطة عجمان، جهود الإدارات وفرق العمل في تحقيق المستهدفات ودعم مسيرة التطوير المستمر، مؤكداً أهمية تكامل الجهود وترسيخ ثقافة التميز بما ينعكس على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز الجاهزية المؤسسية وتطبيق معايير التميز، واستعرضت تقدم الوحدات التنظيمية في تحقيق مؤشرات الأداء والمستهدفات لعام 2026، كما بحث المجتمعون فرص التحسين التي تسهم في رفع كفاءة العمل وتطوير الممارسات الإدارية والشرطية.

وتناول الاجتماع سبل تطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز فاعلية تقييم الأداء، بما يدعم تحفيز الكفاءات وتقدير جهودها، ويرسخ بيئة عمل محفزة على العطاء والتميز، ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الفردي والمؤسسي.

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، في ختام الاجتماع، أهمية متابعة تنفيذ خطط التحسين والتطوير، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة عجمان ودعم جهودها في ترسيخ الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.