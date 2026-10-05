ماكنولتي يقود "الإمارات للدراجات" إلى المركز الثاني في سباق "كوبا أغوستوني"

روما في 5 أكتوبر/ وام/ توج الأمريكي براندون ماكنولتي، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، بالمركز الثاني في سباق كوبا أغوستوني الذي أقيم أمس في إيطاليا، في ثاني سباق يخوضه منذ تتويجه بطلاً للعالم في سباق الطريق، مرتدياً قميص قوس قزح.

وشهد السباق، الذي انطلق من مدينة أغوستوني، منافسة قوية بين نخبة من الدراجين، حيث نجح ماكنولتي برفقة عدد من أبرز المتنافسين في الانفصال عن المجموعة الرئيسية قبل نحو 93 كيلومتراً من خط النهاية، ليحافظ على وجوده ضمن المجموعة المتقدمة مع تبقي 80 كيلومتراً على النهاية.

وحسم بول لابيرا، دراج فريق ديكاتلون سي إم إيه سي جي إم، اللقب بزمن قدره 3:51:44 ساعة، فيما جاء براندون ماكنولتي ثانياً بالتوقيت نفسه، وحل أندريا راكاغني نوفييرو، دراج فريق سودال كويك ستيب، ثالثاً بالتوقيت نفسه.