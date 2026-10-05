الإمارات ومولدوفا تبحثان آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

ثاني الزيودي: فرص واعدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومولدوفا بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين بناء شراكات نوعية

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام / بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع معالي كورينا كالوغارو، وزيرة الدولة بوزارة خارجية جمهورية مولدوفا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء، الذي عقد يوم الجمعة في أبوظبي، فرص تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والطاقة المتجددة والتعليم، إلى جانب بحث سبل تشجيع الشركات والمستثمرين الإماراتيين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مولدوفا.

كما بحث الجانبان أهمية تعزيز الربط الجوي بين البلدين بما يسهم في دعم حركة السياحة والأعمال والاستثمار، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، بما يعزز الاستفادة من الفرص المتاحة وترجمتها إلى مشاريع ومبادرات عملية تخدم المصالح المشتركة.

وأضاف معاليه أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والحكومة الرقمية والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المستقبلية، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين استكشاف فرص جديدة وبناء شراكات نوعية، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع ومبادرات ملموسة.

وأشار معاليه إلى أن تعزيز الربط الجوي والتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات يمثلان عوامل مهمة في دعم حركة الأفراد والأعمال والاستثمارات، وتعزيز جسور التواصل بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا.

وعلى هامش اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة خارجية جمهورية مولدوفا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التدريب والتأهيل الدبلوماسي، بما يدعم تطوير الكفاءات وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.