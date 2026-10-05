منتدى دبي يفتتح «الاستدامة 365» بمشاركة 92 شركة

دبي في 5 أكتوبر /وام/ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم، في مقرها الرئيسي منتدىً حول تعزيز استدامة الموارد الغذائية بمشاركة 92 من شركات القطاع الخاص، وذلك في مستهل فعاليات مبادرة "الاستدامة 365"، التي تنظمها الغرفة، من 5 لغاية 31 أكتوبر الجاري.

وركز المنتدى على أهمية تنويع مصادر التوريد باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جاهزية الشركات للتعامل مع المتغيرات العالمية وضمان استمرارية أعمالها، كما سلط الضوء على دور الإنتاج المحلي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والممارسات الدائرية في رفع كفاءة إدارة الموارد، والحد من الفاقد والهدر، وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة وقادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مكانة دبي المحورية تسهم في دعم تطوير منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويكتسب التعاون بين القطاعين العام والخاص أهمية متزايدة لتوسيع خيارات التوريد، ودعم الإنتاج المحلي، وتوظيف التكنولوجيا وحلول الاقتصاد الدائري في إدارة الموارد، ونحرص على تمكين الشركات من الاطلاع على التجارب العملية وبناء شراكات لتعزيز جاهزيتها لتبني ممارسات الأعمال المستدامة في صناعة وتجارة الأغذية.

وتضمن المنتدى جلسات حوارية استعرضت توجهات دبي في بناء مستقبل غذائي أكثر مرونة واستدامة، وأهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي، كما قدمت الجلسات عروضاً حول نماذج عملية لتقليل هدر الغذاء، وتحويل الفاقد إلى موارد ذات قيمة، وتبنّي حلول قابلة للتوسع تسهم في تحسين إدارة الغذاء داخل المنشآت، وتعزيز كفاءة الموارد ضمن المنظومات الغذائية المحلية.

كما شهد المنتدى جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن قطاعات تجارة الأغذية والتوزيع والخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة، بحثت التحديات والفرص المرتبطة بتوفير الغذاء وإدارته، وتبادل المشاركون رؤى حول الإجراءات التي يمكن للشركات تطبيقها في مجالات الشراء والتخزين والنقل وإدارة العمليات، بما يعزز الجاهزية التشغيلية ويدعم استمرارية الأعمال.

وسلّط المنتدى الضوء على نماذج رائدة في قيادة الأعمال المسؤولة، من خلال استعراض إسهامات الشركات الحاصلة على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتناولت الجلسات الممارسات التي تتبناها هذه الشركات لدمج الاستدامة ضمن استراتيجياتها وعملياتها، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد للأعمال والمجتمع والبيئة.

وبالإضافة إلى المنتدى، يتضمن برنامج مبادرة "الاستدامة 365"، الذي ينظمه مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، سلسلة من الفعاليات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، التي تجمع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والجهات المعنية لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول العملية.

وتهدف الأنشطة إلى تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير ممارسات مؤسسية مسؤولة، وتحويل مفاهيم الاستدامة إلى خطوات قابلة للتطبيق تدعم نمو الأعمال على المدى الطويل.