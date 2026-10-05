تكريم مؤسسة حميد بن راشد الخيرية بجائزة الإسكان الخليجية 2026 في البحرين

عجمان في 5 اكتوبر / وام / كرّمت جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الإسكان لعام 2026، مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ضمن دورتها السابعة، عن فئة القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وذلك تقديراً لإسهاماتها المتميزة في دعم قطاع الإسكان وخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وجرى التكريم ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع الذي استضافته مملكة البحرين، بمشاركة نخبة من المؤسسات والجهات والمبادرات من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسلّم التكريم سعادة طارق عبد الله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التكريم يمثل مصدر اعتزاز، وثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها في تنفيذ مبادرات نوعية ذات أثر مجتمعي مستدام .