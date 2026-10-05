الجامعة القاسمية تكرم شركاءها

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام /كرّمت الجامعة القاسمية شركاءها الاستراتيجيين تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها وتعزيز برامجها ومبادراتها.

حضر الحفل سعادة جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، وسعادة الدكتور عوّاد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة ومسؤوليها وممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة.

وقال الدكتور عوّاد الخلف في حفل بهذه المناسبة إن ما حققته الجامعة من نجاحات في المجالات الأكاديمية والثقافية والمجتمعية يأتي ثمرة لتكامل الجهود وتضافر الأدوار بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، بما يعكس عمق الشراكات التي أرستها رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية، والقائمة على بناء منظومة تعليمية وثقافية تسهم في خدمة الإنسان والمجتمع، وتعزيز قيم العلم والمعرفة والحوار والتعايش.

وأضاف أن الشراكات الاستراتيجية تتيح فرصاً واسعة لتبادل الخبرات والتجارب، وإطلاق المبادرات النوعية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم ومختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية، ويعزز حضور الجامعة محلياً وإقليمياً ودولياً، ويفتح أمام طلبتها آفاقاً أوسع للتفاعل مع مؤسسات المجتمع والاستفادة من خبراتها.