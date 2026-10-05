مسؤولون أوروبيون سابقون ودبلوماسيون يدعون لمعاقبة مشروع E1 الاستيطاني

بروكسل في 5 أكتوبر/ وام/ دعا مسؤولون أوروبيون سابقون ودبلوماسيون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين.

وقال الموقعون في رسالة مفتوحة، إن إسرائيل تستعد لمنح عقود المرحلة الأولى من المشروع، الذي يشمل بناء أكثر من 1,200 وحدة سكنية قرب القدس، معتبرين أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.

وطالب الموقعون وهم نحو 500 من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين - المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تشريعية بصورة عاجلة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع E1 والمستوطنات الإسرائيلية الأخرى، إضافة إلى وقف التجارة الأوروبية مع المستوطنات.

وانتقدت الرسالة عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لردع المشروع، كما انتقدت بشكل خاص معارضة ألمانيا وإيطاليا لفرض تدابير أوروبية أشد، وفق ما أورده الموقعون.

وتضم قائمة الموقعين شخصيات أوروبية بارزة، بينهم رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق إيف لوتيرم، ووزير الخارجية البلجيكي الأسبق ويلي كلايس، إلى جانب رئيسي الوزراء الفرنسيين السابقين دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما.

وكانت إسرائيل قد طرحت في أغسطس مناقصة لبناء 1,234 وحدة سكنية ضمن مشروع E1، من أصل نحو 3,401 وحدة معتمدة للمشروع. وشهدت الإجراءات القضائية والتنظيمية المتعلقة بالمناقصة تطورات في سبتمبر، بينها قرار بتأجيل بعض خطواتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.

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