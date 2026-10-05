أبوظبي تعرض فرص بنية تحتية بـ56 مليار دولار في إكسبو ريال 2026

ميونيخ في 5 أكتوبر/ وام/ دشنت أبوظبي مشاركتها في معرض اكسبو ريال 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة ميونيخ الألمانية مستعرضة منظومتها المتكاملة من الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتطوير الحضري.

وتشارك أبوظبي في المعرض بوفد يضم عدداً من الجهات الحكومية والشركات الوطنية بهدف تعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية والتعريف بالمشاريع والفرص التي توفرها الإمارة أمام المستثمرين والمؤسسات المتخصصة.

ويقود مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ( أديبك ) مشاركة الإمارة ضمن جولة أبوظبي الدولية للبنية التحتية 2026 حيث يستعرض أمام المستثمرين العالميين فرصاً استثمارية في قطاع البنية التحتية تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار ضمن محفظة تضم 500 مشروع.

وقال سعادة المهندس ميسرة محمود سالم عيد المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار في البنية التحتية والتطوير الحضري مرتكزة علي رؤية تنموية طموحة ومشاريع استراتيجية تعزز تنافسية الإمارة وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات والاستثمارات الدولية.

وأضاف سعادته أن مشاركة أبوظبي في معرض إكسبو ريال 2026 تعكس حرص الإمارة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة والتعريف بما توفره من فرص استثمارية نوعية في قطاعات البنية التحتية والتطوير الحضري في ظل ما تشهده من نمو متسارع وتوسع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية أن المركز يقود من خلال مشاركته في المعرض جهود التعريف بمحفظة واسعة من المشاريع والفرص الاستثمارية بما يعكس حجم الطموحات التنموية للإمارة ويتيح للمستثمرين والشركات العالمية الاطلاع على المشاريع المستقبلية وفرص التعاون والشراكة.

وأشار إلى أن أبوظبي تركز على توظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في تطوير بنيتها التحتية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع وتعزيز استدامتها وجودة الحياة.

وأكد سعادة المهندس ميسرة محمود سالم عيد أن مشاركة أبوظبي في إكسبو ريال 2026 لا تقتصر على استعراض المشاريع والفرص الاستثمارية وإنما تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية وتحويل الفرص إلى شراكات ومشاريع نوعية ذات أثر مستدام كما تعكس المشاركة الثقة المتنامية في اقتصاد أبوظبي وبيئتها الاستثمارية وتدعم جهود الإمارة في استقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية بما يسهم في تسريع تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتنمية المستدامة والابتكار في البنية التحتية

وتأتي المشاركة في إكسبو ريال في إطار استراتيجية أبوظبي لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وبناء شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين والمطورين والمؤسسات المالية بما يدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية ويواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة

ويضم الوفد المشارك عدداً من الجهات والمؤسسات المعنية بقطاعات التطوير والبنية التحتية والاستثمار من بينها دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان ومكتب أبوظبي للاستثمار إلى جانب عدد من الشركات الوطنية والمطورين من بينها الدار و بلوم و هيرا و ليد و مدن بما يتيح تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في الإمارة والفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

ويستعرض جناح أبوظبي مجموعة من المشاريع والفرص في مجالات النقل والإسكان والبنية التحتية المجتمعية والتطوير الحضري إلى جانب مشاريع نوعية في قطاعات الثقافة والتعليم وغيرها فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية في تطوير وإدارة المشاريع والبنية التحتية.

ويشهد المعرض على مدى أيامه سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية والجلسات المتخصصة التي تجمع ممثلي أبوظبي مع مستثمرين ومطورين وشركات عالمية لبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار في مشاريع الإمارة

و تؤكد مشاركة مركز ابوظبي للمشاريع و البنية التحتية أهمية إكسبو ريال باعتباره منصة عالمية تجمع مختلف أطراف منظومة العقارات والاستثمار والبنية التحتية وتوفر فرصة لأبوظبي لعرض رؤيتها المستقبلية ومشاريعها أمام مجتمع الاستثمار الدولي وتعزيز موقعها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.

وتعكس مشاركة أبوظبي في المعرض حرص الإمارة على مواصلة استقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع قاعدة شركائها الدوليين والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير مشاريعها بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها التنموية وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية والعمرانية على المستوى العالمي.

ويعد إكسبو ريال المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري -أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع العقارات والاستثمار ويجمع سنوياً كبار المستثمرين والمطورين والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وام / يعقوب العوضي