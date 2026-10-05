"كليفلاند كلينك أبوظبي" الأول إماراتياً في 5 تخصصات بتصنيف "نيوزويك" العالمي لعام 2027

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ تصدر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مستشفيات دولة الإمارات في خمسة تخصصات طبية، وفق تصنيف "نيوزويك" لأفضل المستشفيات المتخصصة في العالم لعام 2027.

وجاء المستشفى في المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في تخصصات جراحة القلب، وطب القلب والأوعية الدموية، وطب الكلى، وطب الأعصاب، وطب الرئة والجهاز التنفسي، بما يعكس تنامي قدراته السريرية وخبراته المتخصصة في التعامل مع الحالات المعقدة.

ويصدر التصنيف عن مجلة "نيوزويك" بالتعاون مع شركة "ستاتيستا"، ويشمل أبرز المستشفيات المتخصصة عالمياً في 13 مجالاً طبياً، مستنداً إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير الدولية ذات الصلة بجودة الرعاية والتخصص الطبي.

وشمل التصنيف كذلك إدراج كليفلاند كلينك أبوظبي، ضمن قائمة المستشفيات العالمية المتخصصة في الأورام، بما يعكس تطور منظومة الرعاية المتكاملة التي يوفرها مركز فاطمة بنت مبارك في المستشفى لمرضى السرطان.

وبحسب التصنيف، أدرج 15 مستشفى من دولة الإمارات ضمن قوائم أفضل المستشفيات المتخصصة في العالم لعام 2027، في مؤشر على التطور المتواصل للقطاع الصحي في الدولة وتعزيز حضوره على خريطة الرعاية الطبية العالمية.

ويعكس هذا الإنجاز سجل كليفلاند كلينك أبوظبي المتنامي في التميز السريري، الذي يحظى باعتراف جهات محلية ودولية مستقلة، إذ اعتمدت دائرة الصحة – أبوظبي أربعة مراكز تميز في المستشفى في مجالات جراحة القلب للبالغين، وعلاج السكتة الدماغية، وزراعة الأعضاء المتعددة للبالغين، وعلاج سرطان الثدي، بما يؤكد قدراته المتقدمة في تقديم الرعاية التخصصية للحالات المعقدة.

كما تشمل أبرز الاعتمادات والتكريمات الدولية حصول المستشفى على الختم الذهبي للاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة، واعتماده من الكلية الأمريكية لأمراض القلب كمركز تميز دولي، إلى جانب حصوله على جائزة المستوى الذهبي "بلس" للسكتة الدماغية ضمن برنامج الالتزام بالإرشادات التابع لجمعية القلب الأمريكية.

وقال الدكتور جورج-باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إن إدراج المستشفى للمرة الأولى، ضمن تصنيف "نيوزويك" لأفضل المستشفيات المتخصصة في العالم يمثل محطة مهمة في مسيرته، ويعكس التزامه بتقديم رعاية طبية متقدمة للمرضى في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة.

وأضاف أن تصدر المستشفى المرتبة الأولى محلياً في خمسة تخصصات، يجسد مستوى الخبرات السريرية التي يمتلكها، وكفاءة فرقه الطبية متعددة التخصصات في تقديم الرعاية للحالات المعقدة وفق أعلى المعايير العالمية.