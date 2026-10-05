الطاير يستعرض أمام وفد من جامعة جورجتاون جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ استعرض معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي بمبنى "الشراع" مع وفد من جامعة جورجتاون ضم نحو 45 طالباً وأعضاء من هيئة التدريس والموظفين جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب. وأكد أهمية تعزيز التفاعل مع المؤسسات الأكاديمية وتطوير قدرات القادة الشباب للمساهمة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

جاءت زيارة الوفد في إطار منصة "الشباب والأوساط الأكاديمية" التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتعزيز تبادل المعرفة بين الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الرائدة في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر.

ترأس وفد جامعة جورجتاون براشانت مالافيا، نائب العميد للبرامج في كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بالجامعة، وراج م. ديسي، أستاذ التنمية الدولية والمدير المشارك لبرنامج الماجستير في الأعمال الدولية والسياسات في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون.

حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة؛ وعبد الرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس لمركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي، والرئيس المشارك لمنصة "الشباب والأوساط الأكاديمية" في المنظمة.

واستعرض الطاير مسيرة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مسلطاً الضوء على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والدور المهم لأنظمة تخزين الطاقة في ضمان موثوقية واستمرارية الإمداد الكهربائي. وشرح جهود الهيئة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء والمياه لتعظيم كفاءة الموارد.

وتناول معاليه أيضاً نهج الهيئة في إشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الكبرى، ولا سيما من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة. وأبرز اللوائح والأطرالتنظيمية التي دعمت هذا النهج، وأهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين الأجانب. كما ناقش إنجازات الهيئة في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.

وقام الوفد بجولة في المعرض المقام في مبنى "الشراع"، حيث اطلع على تطور قطاع الكهرباء والمياه في دبي ودور الهيئة في دعم مسيرة التنمية في الإمارة. وقدمت الجولة نظرة عامة على سلسلة القيمة الكاملة للكهرباء والمياه، من الإنتاج إلى النقل والتوزيع، إضافة إلى جهود الهيئة في تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة في جميع عملياتها.

كما تعرف الوفد على مشاريع الهيئة الكبرى في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية، إضافة إلى جهودها الأوسع لتنويع مزيج الطاقة وتسريع التحول نحو مستقبل طاقة مستدام. وسلطت الجولة الضوء على مسيرة التحول الرقمي للهيئة واعتمادها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في عملياتها وخدماتها.

كما تعرف الوفد على إنجازات الهيئة في مجال المباني الخضراء، ولا سيما مبنى "الشراع"، المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهو أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم. واطلع الوفد على تصميمه المبتكر وخصائصه المستدامة التي تجسد التكامل بين الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والتقنيات الذكية وممارسات البناء المستدام.

وتعكس الزيارة جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وتزويد الطلبة والمهنيين برؤى عملية حول الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ومن خلال منصة "الشباب والأوساط الأكاديمية"، تجمع المنظمة المؤسسات الأكاديمية والقادة الشباب وصناع القرار والعاملين في القطاع لتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات والتعاون الدولي.

وجاءت هذه الزيارة في إطار المحور الخاص بدبي ضمن برنامج الماجستير في الأعمال الدولية والسياسات (MA-IBP) بجامعة جورجتاون في دبي، والذي عُقد في الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2026؛ حيث وفرت الزيارة منظوراً عملياً حول كيفية ترجمة دبي للسياسات والأهداف الاستراتيجية إلى مشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة النظيفة والاستدامة، مع دعم أهداف تبادل المعرفة والتفاعل الأكاديمي لمنصة "الشباب والأوساط الأكاديمية" التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.