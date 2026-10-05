شرطة دبي تكرّم المعلمين ضمن مبادرة «أثر»

دبي في 5 اكتوبر / وام /احتفت القيادة العامة لشرطة دبي بالمعلمين والمعلمات، تقديراً لعطائهم ودورهم في بناء الأجيال، وذلك خلال حفل تكريمي نظمته ضمن مبادرة "أثر" بالتزامن مع يوم المعلم، بحضور سعادة اللواء بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، ونائبه الرائد محمد بن شفيا، والسيدة فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من مديري المدارس والكوادر التعليمية والطلبة والضيوف.

وتأتي مبادرة "أثر" انطلاقاً من تقدير رسالة المعلم وما يتركه من بصمات ممتدة في نفوس طلبته، وتأكيداً على أن أثر التعليم لا يقتصر على المعرفة والتحصيل الدراسي، بل يمتد إلى بناء الشخصية وغرس القيم وتعزيز الطموح والثقة لدى الأجيال.

وأكد سعادة اللواء بدران سعيد الشامسي أهمية الدور الذي يؤديه المعلم في بناء الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن تكريم المعلمين يمثل تقديراً لرسالة سامية وعطاء متواصل يسهم في إعداد أجيال واعية ومؤهلة للمستقبل، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية لدى الطلبة.

وشهد الحفل تكريم نخبة من المعلمين والمعلمات المشاركين في عدد من المدارس بإمارة دبي، إلى جانب تكريم معلمي ومعلمات روضة حماية، ومدرسة حماية للبنات، ومدرسة حماية للبنين، تقديراً لجهودهم في دعم المسيرة التعليمية، وغرس حب التعلم والانضباط والطموح لدى الطلبة.