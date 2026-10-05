منتخبا الإمارات والسعودية يلتقيان غداً في نهائي كأس الخليج 27 بجدة

جدة في 5 أكتوبر/ وام/ يلتقي منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم غداً، نظيره السعودي في نهائي النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، المقرر إقامته في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في مواجهة تجمع بين أقوى خط هجوم في البطولة وأقوى خط دفاع، لتختتم نسخة شهدت تفوقاً لافتاً للمنتخبين على المستويين الهجومي والدفاعي.

ويتطلع منتخب الإمارات إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد إحرازه الكأس في نسختي 2007 و2013، فيما يسعى المنتخب السعودي إلى إضافة لقبه الرابع، بعدما سبق له الفوز بالبطولة في أعوام 1994 و2002 و2004.

وقدم المنتخب الإماراتي مستويات هجومية مميزة خلال البطولة، بعدما سجل 9 أهداف في أربع مباريات، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة أفضل حصيلة تهديفية له في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، كما حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات، ولم يستقبل سوى هدف واحد جاء أمام قطر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب قطر، بعدما سجل 8 أهداف واستقبل هدفاً واحداً، قبل أن يضيف هدفاً في مواجهة عمان بالدور نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ نسخة عام 2018.

وتبرز الإحصاءات تنوع الحلول الهجومية في صفوف المنتخب الإماراتي، إذ سجل كل من نيكولاس خمينيز، وعثمان كامارا وعلي صالح هدفين، فيما بلغ إجمالي التمريرات الحاسمة للمنتخب 7 تمريرات، مقابل 4 للمنتخب السعودي، وفقاً للإحصاءات الرسمية للبطولة، بما يعكس فاعلية المنظومة الهجومية وتعدد مصادر الخطورة.

وفي المقابل، يخوض المنتخب السعودي المباراة النهائية بأقوى سجل دفاعي في البطولة، بعدما حافظ على نظافة شباكه في جميع مبارياته الأربع، قبل أن يمدد هذا السجل إلى 120 دقيقة إضافية أمام منتخب قطر في الدور نصف النهائي، والتي انتهت بالتعادل السلبي قبل حسم التأهل بركلات الترجيح، ليصل إجمالي الدقائق التي حافظ خلالها على شباكه نظيفة إلى 390 دقيقة.

كما يتفوق المنتخب السعودي في عدد التسديدات بإجمالي 72 تسديدة، مقابل 54 تسديدة للمنتخب الإماراتي، وهو ما يعكس حضوره الهجومي إلى جانب صلابته الدفاعية طوال مشواره في البطولة.

وكان المنتخب السعودي قد تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، قبل أن يحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على قطر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعلى مستوى صناعة الأهداف، يملك المنتخب السعودي 4 تمريرات حاسمة، بينها تمريرتان لصالح أبو الشامات، الذي يتشارك صدارة قائمة صانعي الأهداف في البطولة، فيما يعول المنتخب على خبرات عدد من لاعبيه، يتقدمهم سالم الدوسري ومحمد كنو.