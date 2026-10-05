360 مليار يورو فائض تجاري صيني قياسي على طاولة تفاوض أوروبية صينية

بروكسل في 5 أكتوبر/ وام /يبدأ مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، الخميس 8 أكتوبر، مباحثات في بكين مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، تتركز على معالجة الفائض التجاري الصيني القياسي مع الاتحاد الأوروبي .

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الاتحاد الأوروبي 360.6 مليار يورو في 2025، بزيادة 15% على أساس سنوي، قبل أن يتسع بنسبة 10% إضافية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وتأتي المحادثات بعد لقاء عقد في بروكسل في يونيو الماضي، اتفق خلاله الجانبان على تشكيل مجموعات عمل لبحث التوازن التجاري، وضوابط التصدير، والملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية، فيما يسعى شيفتشوفيتش إلى تحقيق نتائج ملموسة من الحوار.

وتتصدر السيارات الكهربائية الصينية أحد ملفات الخلاف الرئيسية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في 2024 رسوماً إضافية تراوحت بين 7.8% و35.3% بحسب الشركة المصنعة. إلا أن السيارات الهجينة لم تشملها الإجراءات، ما أدى إلى ارتفاع صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي من نحو 3,800 سيارة في أكتوبر 2024 إلى قرابة 50 ألف سيارة في يوليو 2026.

ومن المنتظر أيضاً أن يبحث شيفتشوفيتش ضمانات صينية بشأن إمدادات العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية للشركات الأوروبية، في ظل اقتراب انتهاء مهلة تجميد القيود الإضافية على صادرات هذه المواد، فيما تخشى شركات أوروبية من اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

وتأتي المحادثات وسط تقارير عن قيام بعض الشركات الألمانية بتخزين العناصر الأرضية النادرة تحسباً لفشل المفاوضات .

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