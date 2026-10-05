أبطال الجوجيتسو: فخورون برفع علم الإمارات على منصات التتويج في آيتشي–ناغويا

أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ أكد لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو، المتوجون بالميداليات في دورة الألعاب الآسيوية “آيتشي–ناغويا 2026”، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب جاء ثمرة سنوات من العمل والتخطيط والإعداد، بدعم القيادة الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو، معربين عن فخرهم بتمثيل الدولة ورفع علمها على منصات التتويج، ومؤكدين تطلعهم إلى مواصلة حصد الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل استقبال بعثة المنتخب، عقب وصولها إلى مطار زايد الدولي فجر اليوم، بعد مشاركتها الناجحة في دورة الألعاب الآسيوية.

وحقق منتخب الإمارات للجوجيتسو خمس ميداليات ذهبية عبر كل من بلقيس عبد الكريم الهاشمي في وزن تحت 48 كجم، وخالد الشحي في وزن 62 كجم، وأحمد خليفة إنديز في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، وأسماء الحوسني في وزن 52 كجم للسيدات، فيما نالت العنود الحربي فضية وزن تحت 48 كجم للسيدات، وعمر السويدي فضية وزن 62 كجم للرجال، وأحرز عمار الحوسني الميدالية البرونزية في وزن 94 كجم.

وأعربت أسماء الحوسني عن سعادتها بإحراز الميدالية الذهبية، مؤكدة أن دولة الإمارات تستحق دائماً المركز الأول، وقالت إن الإنجاز يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة، مشيدة بالدعم الذي يحظى به المنتخب من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب مساندة الأسرة التي أسهمت في الوصول إلى هذه المكانة.

من جانبه، أعرب والد أسماء الحوسني عن اعتزازه بما حققته ابنته، مؤكداً أن دعم الأسرة كان عاملاً مهماً في مسيرتها الرياضية، وقال إنه يشعر بفخر كبير بفوزها بالميدالية الذهبية، مشيراً إلى أنها اعتادت المنافسة على المركز الأول، وأنها تسير على نهجه في الالتزام بالرياضة واحترافها، مؤكداً استمرار دعمها في مشوارها مع المنتخب الوطني.

بدورها، أعربت بلقيس عبدالله عبد الكريم عن فخرها بإحراز ذهبية وزن تحت 48 كجم، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرتها مع المنتخب الوطني، وقالت إن الفوز بالميدالية الذهبية وإهداءها إلى دولة الإمارات هو أقل ما يمكن تقديمه للوطن.

وأكدت العنود الحربي، صاحبة فضية وزن تحت 48 كجم، أن بلوغ المباراة النهائية إلى جانب زميلتها بلقيس الهاشمي، في نهائي إماراتي خالص، يعد إنجازاً كبيراً، معربة عن فخرها بتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن بطولة العالم في أبوظبي تمثل أبرز أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، وصف خالد الشحي الإنجاز الذي حققه المنتخب بالتاريخي، مؤكداً أن الاستقبال الذي حظيت به بعثة الإمارات لدى عودتها من اليابان يعكس حجم التقدير لما تحقق، وقال إن ما أنجزه المنتخب يدفع اللاعبين إلى مواصلة العمل والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الدولة في المحافل الدولية.