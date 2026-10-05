الاتحاد الأوروبي يقترح تقليص الإجماع لتسريع لضم أعضاء جدد

بروكسل في 5 أكتوبر/ وام/ تستعد المفوضية الأوروبية لعرض مراجعات طال انتظارها لسياسات الاتحاد الأوروبي قبيل التوسع، في خطوة تستهدف تهيئة التكتل المؤلف من 27 دولة لضم دول مرشحة بينها الجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا ومولدوفا.

وتقترح المراجعات المقرر تقديمها غدا ، إصلاحات في آليات اتخاذ القرار لمواجهة تحديات انضمام أعضاء جدد، وسط مخاوف لدى عواصم أوروبية من تأثير التوسع على الشركات ومن استخدام الدول الأعضاء الجديدة حق النقض لتعطيل قرارات الاتحاد.

وبحسب المقترحات، ستتجه المفوضية إلى تقليص الاعتماد على الإجماع وزيادة اللجوء إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة في عدد من المجالات الحساسة، بما فيها الأمن والدفاع والعقوبات وحقوق الإنسان والتوسع، وهو ما قد يساهم في تسريع مسارات انضمام دول مرشحة مثل أوكرانيا. وكانت المفوضية قد أكدت أن الاتحاد يحتاج إلى إصلاحات داخلية بالتوازي مع استعداداته لاستقبال أعضاء جدد.

يتطلب الانتقال من الإجماع إلى التصويت بالأغلبية في بعض المجالات موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع، وفق الإطار القانوني الحالي.

كما تتضمن المقترحات المتوقعة قيوداً مؤقتة على استخدام الأعضاء الجدد حق النقض، وفترات أطول لتطبيق بعض إجراءات الحماية الانتقالية، إلى جانب خفض عدد المفوضين إلى نحو ثلثي عدد الدول الأعضاء، مع اعتماد نظام تناوب متساوٍ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لضمان جاهزية الاتحاد للتوسع، إذ ترى المفوضية أن عملية الانضمام لا تتطلب فقط إصلاحات من الدول المرشحة، بل استعداد الاتحاد نفسه لاستيعاب أعضاء جدد والحفاظ على فعالية مؤسساته.

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