حمدان بن محمد يترأّس الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ ترأّس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطّلع سموّه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي، والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات شملت خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية، وتطوير القدرات البشرية والتقنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسّخ قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

كما تم بحث عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تدعم أولويات وزارة الدفاع خلال المرحلة المقبلة، وتسهم في ترسيخ مسيرة التطوير المستدام وتعزيز كفاءة مختلف القطاعات الدفاعية.

حضر الاجتماع معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.