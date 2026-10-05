المدربان زلاتكو ودونيس: التركيز والجاهزية مفتاح حسم نهائي "خليجي 27"

جدة في 5 أكتوبر / وام/ أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، جاهزية المنتخب لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» أمام المنتخب السعودي غداً، مشيراً إلى أن بلوغ النهائي كان هدف الفريق منذ بداية البطولة، وأنه يتطلع إلى إنهاء المشوار بالتتويج باللقب.

وقال داليتش، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن الوصول إلى النهائي يمثل محطة مهمة للمنتخب، معرباً عن أمله في أن يقدم اللاعبون أداءً يليق بقيمة المباراة والبطولة.

وأضاف أن المنتخب السعودي قدم مستويات مميزة في البطولة، وسيخوض النهائي على أرضه وبين جماهيره، مؤكداً أن منتخب الإمارات استعد جيداً خلال الأيام العشرين الماضية، وأصبح جاهزاً للمواجهة.

وأعرب عن ثقته بقدرة لاعبيه على تقديم مستوى أفضل من مباراة نصف النهائي أمام المنتخب العماني، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتطلع إلى ظهور الفريق بصورة تعكس حجم العمل الذي أُنجز خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الكرات الثابتة حظيت باهتمام خاص في التحضيرات، في ظل ضيق الوقت بين المباريات، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، خاصة أمام منتخب يتميز لاعبوه بالقوة في الكرات الهوائية.

وأشار زلاتكو إلى أن تدريب منتخب الإمارات يمثل تحدياً جديداً، وأن الهدف يتمثل في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أهمية الجاهزية البدنية والفنية قبل المباراة النهائية، في ظل تقارب مواعيد مباريات البطولة.

وقال إن المنتخب السعودي خاض خمس مباريات خلال 14 يوماً، من بينها مواجهة امتدت إلى 120 دقيقة أمام المنتخب القطري في نصف النهائي، ما يجعل تقييم الحالة البدنية للاعبين عاملاً أساسياً قبل اعتماد التشكيلة.

وأضاف أن مواجهة قطر أظهرت الحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية أمام الفرق التي تعتمد التنظيم الدفاعي، مشيراً إلى أن المنتخب السعودي يمتلك الإمكانات اللازمة لتقديم أداء أفضل في الثلث الهجومي مع اكتساب اللاعبين مزيداً من دقائق اللعب.

ووصف دونيس منتخب الإمارات بأنه فريق منظم تكتيكياً ويضم عناصر مميزة، سواء في حالة الاستحواذ على الكرة أو عند فقدانها، مؤكداً أن المباراة النهائية تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط، وأن الروح التي أظهرها المنتخب السعودي خلال البطولة ستكون عاملاً مهماً في مواجهة الغد.