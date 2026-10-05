كفالات "الفجيرة الخيرية" تزيد عن 8 آلاف حتى سبتمبر 2026

الفجيرة في 5 أكتوبر/ وام/ قالت جمعية الفجيرة الخيرية إن إجمالي عدد المكفولين لديها بلغ 8,439 حتى نهاية سبتمبر 2026.

شملت الكفالات فئات متنوعة، من بينها الطلبة، وأصحاب الهمم، والأسر، وحفظة القرآن الكريم، بما يعكس شمولية برامج الجمعية وحرصها على تلبية احتياجات مختلف الفئات المستفيدة.

وأكد سعادة يوسف راشد المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن برامج الكفالة تحظى باهتمام كبير من الجمعية، لما لها من أثر مباشر في دعم المستفيدين وتعزيز استقرارهم، مشيراً إلى أن تنوع مجالات الكفالة يتيح لأهل الخير والمحسنين فرصاً متعددة للمساهمة في دعم أفراد المجتمع.