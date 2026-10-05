جامعة الشارقة في المرتبة الثالثه محليا ضمن تصنيف «التايمز»

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام / حلت جامعة الشارقة في المرتبة الثالثة على مستوى الدولة ضمن تصنيف «التايمز» العالمي للتعليم العالي 2027، فيما تقدمت إلى الفئة من 301 إلى 325 عالمياً، وحلت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر «النظرة الدولية»، والمرتبة 54 عالمياً في مؤشر جودة البحث العلمي.

وتصدرت الجامعة جامعات الدولة في جودة البحث العلمي، ضمن تصنيف يقيس أداء مؤسسات التعليم العالي وفق 18 مؤشراً في خمسة محاور رئيسية.

ويقيس مؤشر "النظرة الدولية" انفتاح الجامعة عبر استقطاب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدوليين والتعاون البحثي العالمي، فيما يرصد مؤشر جودة البحث أثر أبحاثها ومعدل الاستشهاد بها عالمياً.

وقال سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، إن هذا الإنجاز يعكس تنوع البيئة الأكاديمية، موضحا أن طلبتها يتعلمون في بيئة تجمع ثقافات وخبرات متعددة، بما يعزز جاهزيتهم للعمل والإبداع في بيئات مهنية مختلفة.