"الفيكتوري" يتوج بطلاً لجائزة شنغهاي الكبرى ويتصدر بطولة العالم للفورمولا 1

شنغهاي في 5 أكتوبر/ وام/ انفرد فريق الفيكتوري بصدارة الترتيب العام للفرق في بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، بعد تتويجه بلقب جائزة شنغهاي الكبرى، التي أقيمت اليوم الاثنين، بفوز سائقه أليك ويكستروم، قائد الزورق رقم 3، بالمركز الأول في السباق الرئيسي.

وارتقى فريق الفيكتوري إلى صدارة ترتيب الفرق برصيد 100 نقطة، متقدماً على فريق الشارقة الذي جاء ثانياً بـ84 نقطة، وفريق أبوظبي ثالثاً بـ80 نقطة، فيما حل فريق سترومي ريسنج النرويجي رابعاً بـ63 نقطة، وكومباراتو الفنلندي خامساً بـ57 نقطة، وفريق الصين سادساً بـ43 نقطة، وأتلانتك البرتغالي سابعاً بـ31 نقطة، ومافريك الفرنسي ثامناً بـ21 نقطة.

وجاء فوز ويكستروم بعدما انطلق من المركز الأول، ليحصد 20 نقطة، ويرفع رصيده إلى 50 نقطة، متساوياً مع زميله في فريق الفيكتوري شون تورينتي.

واكتملت منصة التتويج بحضور إماراتي، بعدما حل ستيفان أرناد وجرانت تراسك، سائقا فريق الشارقة، في المركزين الثاني والثالث على التوالي، ليرفع أرناد رصيده إلى 60 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب بطولة العالم للسائقين، فيما جاء زميله تراسك ثانياً برصيد 51 نقطة.

من جانبه، أكد خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الفوز بجائزة شنغهاي الكبرى جاء نتيجة عمل جماعي متكامل، مشيراً إلى أن فريق الفيكتوري قدم مشاركة قوية منذ انطلاقة الجولة، وصولاً إلى الفوز بالسباق الرئيسي.

وقال إن هذه الانتصارات تأتي نتيجة عمل متواصل من السائقين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع أفراد الفريق، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بالمستوى نفسه خلال الجولة الختامية، في ظل استمرار المنافسة على لقبي السائقين والفرق، والبناء على النتيجة التي تحققت في شنغهاي.

وأعرب محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن سعادته بفوز فريق الفيكتوري مؤكداً أن هذا الفوز المستحق يعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به الجميع، ويجسد المكانة التي يتمتع بها الفريق الإماراتي في بطولة العالم، بصفته حامل اللقب والساعي للاحتفاظ به".

وأضاف أن أليك ويكستروم قدم أداءً مميزاً منذ التجارب والسباق التأهيلي وسباق السرعة، وصولاً إلى السباق الرئيسي، ونجح في ترجمة تفوقه إلى فوز مهم أسهم في منح فريق الفيكتوري صدارة ترتيب الفرق.

وأكد حارب أن فريق الفيكتوري يحمل اسم دبي والإمارات في واحدة من أبرز البطولات العالمية، مشيراً إلى أن طموح الفريق يتمثل دائماً في المنافسة على المركز الأول، وأن الفوز في شنغهاي يمثل دفعة قوية لمواصلة العمل والتركيز في الجولة الختامية، والمنافسة على لقبي السائقين والفرق.

ومن المقرر أن تستضيف الشارقة الجولة القادمة الختامية للموسم، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل.