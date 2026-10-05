40 ألف إعلامي وصانع محتوى ضمن المجمعات الإعلامية التابعة لـ"تيكوم"

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، إن المجمعات الإعلامية التابعة للمجموعة تضم نحو 40 ألف إعلامي وصانع محتوى.

وأكد السويدي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش معرض "كابسات 2026"، الذي يقام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، أهمية مواكبة التحولات التقنية لدعم الشركات في تطوير منتجاتها ومحتواها.

وأوضح أن المشاركة في المعرض تمثل امتداداً للمشاركات خلال السنوات الماضية، وتتيح متابعة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام، والتعرف إلى الشركات المشاركة وطبيعة أعمالها، واستشراف مستقبل القطاع.

وأشار إلى أن المعرض يسهم في فهم الاتجاهات المستقبلية للقطاع، وكيفية تطوره، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تأثيرات على الشركات والإعلاميين وصناع المحتوى، بما يساعد على تحديد سبل دعمهم ومساندتهم في مواكبة هذه التطورات.

وأكد أن تطوير البنية التحتية يشكل جانباً مهماً من هذا الدور، موضحاً أن الاهتمام يشمل البنية التحتية المادية، إلى جانب المقومات الأخرى التي يمكن أن تساعد الشركات على تطوير منتجاتها والمحتوى الذي تنتجه.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال السويدي إن النظر إلى هذه التقنية يأتي ضمن متابعة القطاع بصورة عامة، وفهم كيفية إسهامها في تحوله وتغييره، مشيراً إلى ملاحظة تسارع إنتاج المحتوى لدى العديد من الشركات وتطور نوعيته بدعم من الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً مهماً من قطاع الإعلام، مؤكداً ضرورة فهم تأثيره على الشركات، وكيفية استفادتها من التقنيات الحديثة في أعمالها وإنتاجها.