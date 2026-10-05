تتويج الفائزين في جري سفاري الشارقة بالذيد

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام / توّج مجلس الشارقة الرياضي، الفائزين في «جري سفاري الشارقة» بالذيد، الذي أقيم أمس، بمشاركة نحو 900 مشارك ومشاركة، وسط أجواء تنافسية شهدت منافسات قوية في فئات السباق الثلاث.

وجاء تنظيم الفعالية بالتعاون بين مجلس الشارقة الرياضي وسفاري الشارقة وعدد من الجهات الراعية والداعمة، وشهد حفل الختام حضور عدد من الشخصيات وضيوف الشرف.

وحضر السباق وتوّج الفائزين إبراهيم سيف بن غافان، ومحمد المازمي ممثل سفاري الشارقة.

وفي سباق 8 كيلومترات لفئة المواطنين، فاز أحمد النقبي بالمركز الأول للرجال، يليه سيف العبدولي وأحمد عبد العزيز، فيما جاءت نورا الخلف أولى في فئة المواطنات، تلتها عائشة المطوع وعفراء العبدالله.

وفي الفئة المفتوحة للرجال، حل فيكتور كورير أولاً، يليه جودفري سيجول وموسى عيسى، فيما تصدرت ميشيلا رادموسكا فئة السيدات، تلتها دومينيكا فيستوس ودانا السعيدي.

وفي سباق 3.1 كيلومتر، فاز أحمد الخاطري بالمركز الأول لفئة المواطنين الرجال، يليه عبدالله العلي وعلي الياسي، فيما تصدرت لطيفة الزعي فئة المواطنات، تلتها ميرا البدو وسلمى الزعابي.

وفي الفئة المفتوحة للرجال، جاء جيفري أولاً، يليه محمد حجو ويوسف حسين، فيما تصدرت عديلة كومور فئة السيدات، تلتها محاسن هارون وجوليا وانجو.

وفي سباق الكيلومتر الواحد، فاز مال الله الشحي بالمركز الأول، يليه بطي خميس وأحمد إبراهيم، فيما تصدرت شوق أحمد فئة البنات، تلتها ابتسام الشحي وعائشة المرزوقي.