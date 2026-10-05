أبوظبي الرياضي والصحة العامة يعززان التوعية بفعاليات الجري

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ وقع مجلس أبوظبي الرياضي ومركز أبوظبي للصحة العامة، اتفاقية شراكة تهدف إلى تحويل فعاليات الجري المجتمعية التي ينظمها المجلس كمنصات مستدامة للتوعية .

وبموجب الاتفاقية، يصبح مركز أبوظبي للصحة العامة الشريك الرسمي والحصري للصحة العامة في فعاليات الجري المجتمعية التي ينظمها المجلس في أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب رعاية إحدى فعاليات الجري المجتمعية، بما يعزز التكامل بين الرياضة وبرامج التوعية والوقاية الصحية.

وتتيح الشراكة دمج رسائل التوعية بالصحة العامة ضمن مختلف مراحل الفعاليات، وتنظيم برامج للفحوصات والتوعية الصحية وتجارب تفاعلية للمشاركين، إلى جانب الاستفادة من البيانات المجمعة ومؤشرات المشاركة لدعم تطوير المبادرات والبرامج الصحية المستقبلية.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الاتفاقية تجسد حرص المجلس على توظيف الرياضة المجتمعية كمنصة لتعزيز جودة الحياة، وقال : "تمثل فعاليات الجري المجتمعية فرصة مهمة لتشجيع أفراد المجتمع على تبني النشاط البدني كأسلوب حياة، ونعتز بشراكتنا مع مركز أبوظبي للصحة العامة بما يسهم في ربط المشاركة الرياضية بالتوعية الصحية، والوصول برسائل الصحة والوقاية إلى شرائح أوسع من المجتمع".

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: "تعكس الشراكة أهمية التكامل بين الصحة والرياضة في بناء مجتمع أكثر وعياً ونشاطاً، ونتطلع من خلالها إلى تعزيز حضور برامج التوعية والوقاية الصحية ضمن الفعاليات المجتمعية، وتحفيز الأفراد على اتخاذ خيارات يومية تدعم صحتهم وجودة حياتهم بما يعزز التزامنا ببناء مجتمع أكثر صحة".