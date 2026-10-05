بيزنس فرانس: الإمارات مركز لتوسع شركات الإعلام والبث الفرنسية

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ قالت مسؤولة في "بيزنس فرانس" إن دولة الإمارات تمثل مركزاً مهماً للشركات الفرنسية العاملة في مجالات المحتوى والبث والتكنولوجيا والبرمجيات لتطوير أعمالها في الدولة والمنطقة.

وأضلفت لورا جاروار، مستشارة تجارية أولى في قسم التكنولوجيا والخدمات لدى الوكالة الوطنية المعنية بدعم التوسع الدولي للاقتصاد الفرنسي "بيزنس فرانس" في دبي ومسؤولة الجناح الفرنسي المشارك في معرض "كابسات" لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشركات الفرنسية المشاركة في المعرض تغطي مجالات المحتوى والبث والحلول التقنية والبرمجيات، مستندة إلى الخبرات الفرنسية في هذه القطاعات.

وأشارت إلى أن الإمارات تتيح فرصاً لشركات الفرنسية للعمل داخل الدولة والتوسع في المنطقة، وهو ما يدعم اهتمام الشركات الفرنسية بالمشاركة في المعرض، مشيرة إلى أن "كابسات" على سبيل المثال يشكل أيضاً جسراً لتطوير الأعمال في أفريقيا، في ظل حضور زوار من القارة إلى المعرض.