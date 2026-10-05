"شخبوط الطبية" تستضيف اللقاء السنوي لتطورات حلول زراعة السمع

أبوظبي في5 أكتوبر/ وام/ استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، النسخة الثانية من اللقاء السنوي لتطورات حلول زراعة السمع، الذي نظمته بالتعاون مع شركة "Med-El"، بمشاركة مختصي الرعاية الصحية والمرضى وعائلاتهم، لبحث أحدث التطورات في مجال زراعة السمع واستعراض التجارب والخبرات المرتبطة بمختلف مراحل رحلة المريض.

وأعلنت المدينة خلال اللقاء إتاحة تفعيل أجهزة زراعة القوقعة للمرضى المؤهلين خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة بعد إجراء الجراحة، وذلك عقب استكمال الفحوصات السريرية اللازمة، بما يسهم في اختصار الفترة الفاصلة بين الجراحة وتفعيل الجهاز، ويمكن المرضى من الانتقال بصورة أسرع إلى مرحلة "استعادة السمع وإعادة التأهيل".

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطوير رحلة الرعاية المقدمة لمرضى زراعة القوقعة، إذ يتيح لهم بدء المرحلة التالية من رحلة السمع وإعادة التأهيل في وقت أقرب، بعد استيفاء المتطلبات السريرية اللازمة.

وتضمن برنامج اللقاء جلسة رئيسية استعرضت أحدث التطورات في حلول زراعة السمع، إلى جانب جلسة نقاشية شارك فيها مختصون ومرضى وعائلاتهم، وتناولت تجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم بشأن التعايش مع غرسات السمع.

كما وفر اللقاء مساحة للتواصل المباشر بين المرضى وعائلاتهم والخبراء، والتعرف على خدمات الدعم المتاحة خلال مختلف مراحل رحلة الرعاية، فيما قدمت الأجنحة المشاركة تعريفاً بالخدمات المتخصصة في مجال السمع وإعادة التأهيل.

وشهدت الفعالية كذلك تخصيص برنامج للأطفال، تضمن تجربة تفاعلية وترفيهية للأطفال وعائلاتهم، بما أضفى جانباً تفاعلياً على اللقاء وأتاح للأسر فرصة المشاركة والتواصل في بيئة داعمة.

وتجسد الفعالية نهج مدينة الشيخ شخبوط الطبية في تقديم رعاية "متكاملة ومتعددة التخصصات" تمتد عبر مختلف مراحل رحلة المريض، من خلال الجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة وإعادة التأهيل وخدمات الدعم الأخرى، بما يعزز قدرة المرضى وعائلاتهم على التعامل مع كل مرحلة من رحلة السمع بثقة أكبر.