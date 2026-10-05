شرطة دبي تُكرم الفائزين في سباق "فخورين بالإمارات"

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ كرمت القيادة العامة لشرطة دبي الفائزين في سباق "فخورين بالإمارات" في نسخته الثانية، الذي يتزامن مع احتفائها بمرور 70 عاماً على تأسيسها.

وشهد تكريم الفائزين وتتويجهم سعادة اللواء بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والعميد مصبح الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد الدكتور جاسم محمد حسن، مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، و علي عمر من مجلس دبي الرياضي، والسيد عمر النقبي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات، والعقيد أنور النمر، مدير إدارة مركبات القوة في شرطة دبي، و يحيى الجميري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات ورئيس لجنة الحكام، و فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي.

وعن فئة "المحترفين رجال"، فاز بالمركز الأول الدراج كريستان أرون ديليتنا، فيما فاز بالمركز الثاني عبد الله آل علي، والمركز الثالث دينس سافاليف، وأما عن فئة الرجال الهواة من أصحاب بطاقات الاتحاد، فاز بالمركز الأول الدراج سعيد صفر، فيما فاز بالمركز الثاني منصور الصابري، والمركز الثالث سعد البلوشي.

وعن فئة الرجال الهواة لغير حاملي البطاقات من الاتحاد، فاز بالمركز الأول الدراج سعيد المري، فيما فاز بالمركز الثاني ثاني أحمد المهيري، والمركز الثالث عبد الله آل علي.

وأما عن فئة السيدات المحترفات، ففازت بالمركز الأول الدراجة مادي بلاك، فيما فازت بالمركز الثاني صفية الصايغ، والمركز الثالث ألين ثامبسون.

وعن فئة السيدات الإماراتيات الهواة، فازت بالمركز الأول الدراجة عائشة فولاذ، فيما فازت بالمركز الثاني نورة الغفلي، والمركز الثالث شيخة بن شمل.

وأما عن فئة الماستر رجال، ففاز بالمركز الأول الدراج سعد البلوشي، فيما فاز بالمركز الثاني محمد هيثم، والمركز الثالث عبد الله الحتاوي، وأما عن فئة نقاط السرعة للمحترفين الرجال ففاز بها دينس سافاليف، فيما فاز منصور الصابري بفئة نقاط السرعة للرجال الهواة.

وعن فئة نقاط السرعة للسيدات الإماراتيات الهواة، فازت بها نورة الغفلي، فيما فازت مادي بلاك بفئة نقاط السرعة للسيدات المحترفات.

وخلال حفل الختام، كرم سعادة اللواء بدران الشامسي، الشركاء في إنجاح فعاليات السباق، وهم مجلس دبي الرياضي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، واتحاد الإمارات للدراجات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

يذكر أن جوائز سباق "فخورين بالإمارات" تبلغ قيمتها 140 ألف درهم، توزّع على الفائزين .