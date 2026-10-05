"أبوظبي للدراجات يفتتح موسمه غداً

أبوظبي في 5 أكتوبر /وام/ أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية جاهزيته لانطلاق موسمه الرياضي 2026-2027، الذي يستهل غداً بإقامة السباق الأول من سلسلة سباقات “فالكون ضمان” في نسختها السادسة، والتي تتضمن 6 سباقات تقام على مدار الموسم.

وقال النادي، في بيانه اليوم، إن الموسم الجديد سيشهد للمرة الثانية تنظيم فعاليات مخصصة للمدارس، خلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري حتى مارس 2027، بمشاركة أكثر من 20 مدرسة من أبوظبي والعين والظفرة، بهدف دعم انتشار رياضة الدراجات الهوائية في مختلف مناطق الإمارة، واستقطاب المواهب الجديدة.

وقال سعادة النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، إن النادي نفذ خلال الفترة الماضية برنامج إعداد مكثفاً لجميع منتسبيه، تضمن معسكرات خارجية في سويسرا وتركمانستان وبلجيكا، إلى جانب المشاركة في طواف روسيا وعدد من البطولات الخارجية.

وأوضح أن هذه المشاركات أسهمت في رفع الجاهزية البدنية للاعبين، ومنحتهم فرصة الاحتكاك بلاعبين دوليين من مختلف أنحاء العالم وفي ظروف مناخية متنوعة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن النادي، وبدعم من الشركات الوطنية الراعية، أكمل استعداداته لانطلاق الموسم، بهدف المحافظة على الإنجازات التي حققها في الموسم الماضي، وفي مقدمتها الفوز بدرع التفوق العام، وحصد العديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات.