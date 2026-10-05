انطلاق معرضي "كابسات 2026" و"سات إكسبو 2026"

دبي في 5 أكتوبر /وام/ افتتح سعادة بطي سعيد الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبيالدورة الثالثة والثلاثين من معرض "كابسات"، المتخصص في مجالات المحتوى وتكنولوجيا الإعلام والحلول السمعية البصرية الاحترافية، بالتزامن مع الدورة الثانية من معرض "سات إكسبو"، المنصة الرائدة في دولة الإمارات للأقمار الصناعية المتقدمة.

وتستمر فعاليات الحدثين الرئيسيين حتى 7 أكتوبر 2026، ليجمعا قطاعات صناعة المحتوى ومرحلة ما بعد الإنتاج والبث وإدارة الأقمار الصناعية والتوزيع والاتصالات وتكنولوجيا الفضاء والأنظمة السمعية البصرية الاحترافية من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام "كابسات" بشراكةٍ استراتيجية مع مدينة دبي للاستوديوهات، فيما تُعد وكالة الإمارات للفضاء الشريك الاستراتيجي لمعرض "سات إكسبو".

وتجول سعادة بطي سعيد الكندي في المعرضين، وزار أجنحة القطاعات ومنصات العارضين، كما التقى ممثلي مجموعة واسعة من العارضين والشركاء المشاركين في الحدثين.

ومن المتوقع أن تستقطب دورة "كابسات" لهذا العام أكثر من 18,800 زائر، وما يزيد على 450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً يقدمون أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص في المجال. فيما سيشارك في "سات إكسبو " ما يزيد على 150 عارضاً من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 80 متحدثاً خبيراً.

وقال راجيندرا سالغاونكار، رئيس المبيعات لفعاليات المعارض في شركة "إن دي" "inD"، إن إقامة معرضي "كابسات" و"سات إكسبو" بالتزامن تعكس مدى التقارب المتزايد بين قطاعات الإعلام والبث والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، ويجمع الحدثان بين رواد القطاع من ذوي الخبرة والمبتكرين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، ليوفرا بيئةً مواتية لتبادل المعارف، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستكشاف الفرص التجارية، بما يعزز مكانة دبي كبوابةٍ إلى الأسواق الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وفي "كابسات 2026" تعود فعالية "كونتنت فيرس دايركتر كات" التي تقدم برنامجاً من الجلسات المتخصصة بمشاركة نخبةٍ من أبرز الأصوات الإقليمية في قطاعات الإعلام والبث والمحتوى الرقمي.

ويتناول البرنامج موضوعاتٍ متنوعة تشمل استراتيجيات المحتوى، وتحقيق الأرباح، والذكاء الاصطناعي، وأشكال السرد الجديدة التي ترسم ملامح القطاع.

كما يستضيف استوديو البودكاست "أوف ذا ريكورد"، المقام في المعرض وفق معايير البث الاحترافية، نخبةً من ضيوف القطاع في حوارات ونقاشات صريحة.

وباعتبارها الشريك الاستراتيجي لمعرض "كابسات 2026"، تساهم مدينة دبي للاستديوهات في الربط بين المشاركين وبيئة الإنتاج في دبي بشكل أعمق من خلال "جولة مسارح الصوت في مدينة دبي للاستديوهات".

وتقدم هذه التجربة للزوار نظرة حصرية من كواليس العمل على البنية التحتية المهنية للإنتاج والقدرات التي تدعم الصناعات الإعلامية والإبداعية في المنطقة.

وسلط ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، في كلمته الافتتاحية، الضوء على التطور المتسارع الذي تشهده دبي باعتبارها مركزاً عالمياً لإنتاج المحتوى، مدفوعاً بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية المتقدمة، واستقطاب المواهب العالمية، وتبني التقنيات الناشئة.

وأكد أهمية مواصلة ريادة التغيير التكنولوجي والاستفادة من تسريع وتيرة توظيف التقنيات الحديثة لفتح آفاق جديدة أمام المبدعين والمنتجين، ومع توفير استوديوهات جديدة، وقدرات متقدمة لإنتاج المحتوى باستخدام تقنيات شاشات LED، وتنامي تنوع المواهب الإبداعية العالمية.

وقال : تتيح دبي إنتاج المزيد من المحتوى محلياً، مع تعزيز مكانتها كمنصة تُمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات من الوصول إلى اقتصادها الإبداعي سريع النمو في المنطقة.

وأوضح السويدي، أن الابتكار يواصل رسم ملامح قطاعات الإعلام والبثّ والترفيه الإعلامي، بما يسهم في تمكين الشركات والمواهب الإبداعية ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة من بلوغ آفاق نموٍ جديدة، وتوفّر مدينة دبي للإستديوهات منظومة إعلامية متكاملة وبنية تحتية متخصّصة تتيح لشركات الإعلام وصنّاع المحتوى فرص الابتكار وإنتاج المحتوى وتحقيق النمو.

ومن أبرز ما تتضمنه أجندة الفعاليات جلساتٍ نقاشية حول بناء الجيل التالي من منظومة البث، بمشاركة مصطفى بخيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pan Arab Media Inc.، وشبير حسين، مدير العمليات والهندسة في CNBC عربية؛ وسهيل أحمد، الرئيس التنفيذي للتحول التكنولوجي والبث في "IMI"؛ وفراز أرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "ستارزبلاي".

وتشمل الفعاليات أيضاً جلساتٍ حول التجارب الغامرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بمشاركة مون باز من "ميتا" وهبة كريّم من "صالون الإنتاج المشترك"؛ إلى جانب نقاش حول الإعلام المدعوم بالحوسبة السحابية، بمشاركة أحمد عبد الخالق من "جوجل كلاود" ومصطفى بخيت؛ وجلسة حول استراتيجيات المحتوى متعددة المنصات، بمشاركة أشيش كولكارني وتيريزا ريو ومانوج ماثيو ولبنى فواز.

من جانبها، سلطت مون باز من شركة "ميتا" الضوء على كيفية إسهام الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة أساليب إنتاج المحتوى، بما يتيح تجارب أكثر واقعية ومن منظور الشخص الأول، مع جعل عمليات تطوير الأفكار والتصوير والمونتاج أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة.

وأشارت إلى أن نظارات الذكاء الاصطناعي ستعمل، على المدى القريب، كأداة مكملة للهواتف الذكية بدلاً من أن تحل محلها، لتكون بمثابة مساعد شخصي يبقي المستخدمين على اتصال بالمعلومات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مع تمكينهم في الوقت نفسه من البقاء حاضرين ومتفاعلين مع محيطهم.

وتشهد الفعالية إقامة «صالون الإنتاج المشترك» بالشراكة مع «إتش كونسلت»، وهو برنامج مصمَّم باحترافية؛ يجمع بين صناع المحتوى والمنتجين والمستثمرين لاستكشاف شراكات الإنتاج، وفرص التمويل، والتعاون الدولي. وتربط هذه المبادرة بين المشاريع الإبداعية والشركاء التجاريين المحتملين، مما يدعم تطوير محتوى جديد وخلق فرص أعمال في قطاع الإعلام.

وفي الوقت ذاته، يوفر معرض «سات إكسبو» بشراكة استراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، منصةً مخصصة لتسريع عجلة النمو في قطاعات الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء؛ حيث يجمع نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، بما في ذلك «أبستار»، و«يوتلسات»، و«إنتيجراسيس»، و«إس تي إنجينيرينغ آي دايركت»، و"RSCC"، و"هيوز" و Space Communication Technologies.

ويتضمن برنامج الحدث عرضاً للابتكارات، وعروضاً توضيحية لتقنيات الفضاء، وفعالياتٍ للتواصل بين الشركات وعقد الشراكات، ومناطق مخصصة للشركات الناشئة، مما يخلق فرصاً قيّمة للشركات والمستثمرين والمبتكرين وأصحاب المصلحة في القطاع لاستكشاف التقنيات الناشئة والشراكات التجارية.

وستجمع قمة «سات إكسبو» التي تُعقد بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء في الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر 2026 تحت عنوان "من سباق الفضاء إلى التعاون الدولي في المدارات – مستقبل للجميع"، نخبةً من الخبراء البارزين في قطاعات الفضاء، والتكنولوجيا، والروبوتات، والاتصالات، والجهات التنظيمية.