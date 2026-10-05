"نيوباي" تستحوذ على 65% من "نون للمدفوعات"

دبي في 5 أكتوبر / وام/ أعلنت "نيوباي" اليوم إبرامها اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 65% في "نون للمدفوعات"، في صفقة تستهدف توسيع حضور الشركة في قطاع المدفوعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط والموافقات المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وتلك المتعلقة بقوانين المنافسة.

ومن شأن الصفقة، عند استكمالها، أن تجمع بين البنية التحتية لـ "نيوباي" في مجال قبول المدفوعات، وحلولها متعددة القنوات وخدماتها الموجهة للتجار، وبين منصة "نون للمدفوعات" المدمجة، وبوابة التجارة الإلكترونية، وشبكة التجار التابعة لها في الإمارات والسعودية ومصر.

وقال فيبور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوباي"، إن هذه الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة نيوباي، فقد بنينا أعمالاً قوية في قطاع المدفوعات في دولة الإمارات، ونتطلع الآن إلى توسيع هذه القدرات على مستوى المنطقة.

وأضاف: سيعزز هذا الاستحواذ مكانتنا في دولة الإمارات، ويوسع حضورنا إلى السعودية ومصر، كما يدعم موقع نيوباي كمزود لخدمات المدفوعات للشركات في المنطقة.

من جهته قال فرز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة "نون"، إن حلول الدفع يجب أن تكون بسيطة وموثوقة ومصممة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق التي تعمل فيها، وتمتلك نيوباي خبرات محلية واسعة وبنية تحتية قوية، ومن خلال العمل معاً، يمكننا دعم نمو التجار وتسهيل عمليات الدفع لملايين العملاء في المنطقة.

وستركز خطط الشركتين عقب إتمام الصفقة على تسهيل أعمال التجار في المنطقة، من خلال تسريع إجراءات الانضمام، وتحسين أداء عمليات الدفع، وتطوير قدرات مكافحة الاحتيال، وتوسيع الخدمات المالية المدمجة فيما يتوقع أن تتيح الصفقة فرصاً لتعزيز خدمات المدفوعات والتسويات عبر الحدود، بما يدعم حركة التجارة عبر عدد من الممرات الرئيسية في المنطقة.