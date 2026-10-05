جائزة "النجم الصاعد" لخبير تقني في الإمارات للطاقة النووية من رابطة دولية

طوكيو في 5 أكتوبر/ وام/ فاز الدكتور عبدالله النعيمي، الخبير التقني في إدارة النفايات المشعة في شركة الإمارات للطاقة النووية، بجائزة "النجم الصاعد من جيل الشباب" من الرابطة العالمية للمشغلين النوويين "WANO"، وذلك خلال الاجتماع العام نصف السنوي للمنظمة لعام 2026 الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويأتي تكريم النعيمي تقديراً لإسهاماته في دعم أداء قطاع الطاقة النووية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع، إلى جانب حصوله على منحة لحضور المعهد الصيفي للجامعة النووية العالمية لعام 2027، بما يدعم تطوره المهني ويسهم في بناء علاقات مهنية مع نخبة من المتخصصين في القطاع النووي على المستوى العالمي.

وأكدت الرابطة أن جوائزها تكرّم أصحاب الإسهامات المتميزة في مجال السلامة النووية والموثوقية والتميز التشغيلي، وتحتفي بالمواهب الواعدة التي تسهم في تطوير الأداء ودفع الابتكار وتشكيل مستقبل صناعة الطاقة النووية.

وشهد الاجتماع العام نصف السنوي للمنظمة العالمية لمشغلي الطاقة النووية مشاركة أكثر من 400 مندوب من 38 دولة ومنطقة، تحت شعار "تعزيز ثقافة التحسين المستمر".

وأطلقت جائزة النجم الصاعد في عام 2024، وهي جائزة تمنح كل عامين لتكريم مواهب الأفراد والتزامهم وإنجازاتهم خلال العامين الماضيين.

وأكد الدكتور عبدالله النعيمي أن جائزة النجم الصاعد من جيل الشباب من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين، ليست تكريماً فردياً، بل تقديراً للجهود الجماعية التي يبذلها فريق العمل في شركة الإمارات للطاقة النووية، خاصة أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطاقة النووية السلمية يمثل نموذجاً عالمياً يُحتذى به، إذ وفرت برامج تعليمية وتدريبية متخصصة أسهمت في إعداد جيل جديد من المهندسين والخبراء الإماراتيين القادرين على قيادة هذا القطاع الحيوي وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "أتيحت لنا أيضاً فرص فريدة للتعلم واكتساب الخبرات العملية من خلال العمل جنباً إلى جنب مع خبراء دوليين والمشاركة في برامج تطوير مهني متقدمة عززت مهاراتنا التقنية والقيادية، فمنذ انضمامي إلى مسيرة تطوير محطات براكة للطاقة النووية، اكتسبنا خبراتنا عبر مجالات فنية متخصصة، بالتوازي مع اهتمام متزايد بالجوانب الاستراتيجية لصناعة الطاقة النووية والقضايا التي ترسم مستقبل القطاع على المستويين الوطني والدولي."

وأوضح أن المشاركة في عدد من المحافل والمنصات الدولية أسهمت في إتاحة نقاشات تتجاوز الجوانب التشغيلية والفنية، لتشمل التوجهات الاستراتيجية، ومستقبل الطاقة النووية، ودورها ضمن منظومة الطاقة العالمية.

واعتبر أن هذا التكريم يمثل نجاحاً للاستثمار المستمر في رأس المال البشري الإماراتي، والدور المحوري الذي تقوم به شركة الإمارات للطاقة النووية في تمكين الشباب وتأهيلهم للمساهمة في مستقبل الطاقة النظيفة والموثوقة.