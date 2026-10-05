طالبات أميركية الشارقة يبتكرن حلاً مائياً لتبريد مراكز البيانات

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام / فازت ثلاث طالبات من الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الأول في النسخة الأولى من «تحدي المبتكرات»، الذي نظمته جمعية المرأة في الهندسة التابعة لكلية الهندسة في الجامعة، عن مقترح «أكواسيرف» لاستعادة المياه المستخدمة في عمليات تبريد مراكز البيانات وإعادة استخدامها، بما يسهم في خفض استهلاك المياه.

وشهد التحدي، الذي ركز على تطوير حلول هندسية مستدامة لشحّ المياه وإدارتها في دولة الإمارات، مشاركة 26 فريقاً طلابياً، تأهل منها 13 فريقاً إلى المرحلة النهائية، بمشاركة 46 طالبة من 7 مؤسسات تعليمية.

وضم الفريق الفائز الطالبات أميرثا راجيف، ورايسا سيد، وشام الطبّاع، وتقوم فكرة «أكواسيرف» على تمرير المياه الدافئة الناتجة عن تبريد خوادم مراكز البيانات عبر نظام يستخدم فقاعات هواء دقيقة للمساعدة في نقل الحرارة وتبخر جزء من المياه، ثم تبريد البخار وتكثيفه لاستعادة المياه وإعادتها إلى النظام وإعادة استخدامها.

وقدمت الطالبات تصميماً للنظام، إلى جانب حسابات هندسية ومحاكاة حاسوبية لآلية عمله، بهدف الحد من فاقد المياه في عمليات التبريد.

وقالت شام الطبّاع، طالبة الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأميركية في الشارقة، إن التحدي أتاح للفريق فرصة لتطبيق المعارف الهندسية على قضية ترتبط بالاستدامة واحتياجات دولة الإمارات، مؤكدة أهمية العمل الجماعي والهندسة التطبيقية في التعامل مع تحديات المياه.

وفي المرحلة النهائية، قدمت الفرق أفكارها أمام لجنة تحكيم ضمت متخصصين من القطاعين الأكاديمي والصناعي، وقيّمت المشاريع وفق فهم المشكلة، وأصالة الأفكار وقابليتها للتنفيذ، والأثر المتوقع للحلول.

وحل فريق «أكواسيكيور» من جامعة العين في المركز الثاني، فيما جاء فريق «هايدروغارد» من جامعة هيريوت وات دبي في المركز الثالث، بينما شاركت الجامعة الأميركية في الشارقة بأربعة فرق في المرحلة النهائية.

وقالت الدكتورة فيان أحمد، أستاذة الهندسة الصناعية ورئيسة جمعية المرأة في الهندسة، إن وصول أربعة فرق من الجامعة إلى المرحلة النهائية يعكس مستوى الأفكار التي قدمتها الطالبات، مشيرة إلى أن فكرة «أكواسيرف» تتصل بتحديات تواجه مراكز البيانات في مناطق مختلفة من العالم.

وتأسست جمعية المرأة في الهندسة رسمياً في فبراير 2026، وتعمل على دعم النساء في التخصصات الهندسية من خلال الإرشاد وتنمية المهارات القيادية وفرص البحث والتواصل مع قطاع العمل، وتعتزم مواصلة تنظيم «تحدي المبتكرات» خلال الأعوام المقبلة.