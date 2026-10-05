الإمارات تشارك في البطولة العربية للجولف بالقاهرة

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ تشارك منتخبات الإمارات للجولف، في منافسات البطولة العربية للجولف للشباب والناشئين والأشبال والفتيات، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري وتقام منافساتها على ملعبي مدينتي جولف وميراج جولف بالقاهرة.

وتخوض الإمارات منافسات البطولة بفريق يضم سارة علي وآسية سليم، فيما يضم فريق الأشبال تحت 13 سنة اللاعبين زايد علي، وزايد المازمي، وسيف لوتاه. كما يشارك نائل شراط في منافسات الفردي لفئة تحت 21 سنة، ومحمد ثابت في منافسات الفردي لفئة الناشئين تحت 18 سنة.

وتغادر بعثة منتخبات الإمارات غدا إلى العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة اللواء طيار “م” عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وتضم خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، والمدرب فيصل السرغيني، إلى جانب اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة.

وتأتي مشاركة اتحاد الإمارات للجولف ضمن خططه لمواصلة الحضور في البطولات العربية والخارجية، وإتاحة الفرصة أمام لاعبي ولاعبات المراحل السنية لاكتساب الخبرات التنافسية والاحتكاك بالمستويات الفنية المختلفة، بما يسهم في تطوير أدائهم وإعدادهم للاستحقاقات المقبلة.