شرطة أبوظبي تُطلع وفد "التنمية الاقتصادية" على أفضل الممارسات المؤسسية

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ زار وفد من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إدارة التميز والريادة المؤسسية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، للاطلاع على التجارب والممارسات المؤسسية المطبقة، وإجراء مقارنة معيارية في مجالات التميز والأداء المؤسسي.

واستقبل العميد جاسم محمد الهرمودي نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، الوفد، مؤكدًا أهمية المقارنات المعيارية في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الحكومية الناجحة لتطوير منظومات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز ثقافة التميز ويدعم جهود التحسين المستمر.

كما اطلع الوفد على عدد من الممارسات المؤسسية في شرطة أبوظبي، شملت إدارة الأداء المؤسسي، ومنظومة التميز المؤسسي، وإدارة وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب المبادرات المجتمعية وتعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع.

واستعرض الجانبان عددًا من الأساليب والممارسات المرتبطة بالمجالات المستهدفة، وبحثا فرص الاستفادة منها في دعم التطوير المؤسسي ورفع الكفاءة، مؤكدين أهمية الزيارات التخصصية والمقارنات المعيارية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتبادل أفضل الممارسات لتطوير الأداء واستدامة التميز، بما يدعم أولوية "الكفاءة والمرونة المؤسسية"، ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي 2026–2030.