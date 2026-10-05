"شمس" تشكل لجنة تحكيم جائزة المحتوى العربي وتستحدث ثلاث فئات

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام/ أعلنت مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، عن تشكيل لجنة تحكيم الدورة الثالثة من "جائزة شمس للمحتوى العربي"، والتي تضم نخبة من الفنانين والنقاد والإعلاميين والمتخصصين في مجالات الفن والإعلام والموسيقى في خطوة تعكس حرص الجائزة على اعتماد معايير مهنية ومتنوعة في تقييم الأعمال المشاركة.

وتضم لجنة التحكيم، الفنان الدكتور حبيب غلوم، والكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، والفنانة يارا صبري، والإعلامي مالك مكتبي، والمؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي، والإعلامي أحمد سالم بن سمنوه، بما يجمع بين خبرات متنوعة في التمثيل والنقد الفني والإعلام والموسيقى وصناعة المحتوى.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجه «شمس» نحو تعزيز البعد المهني للجائزة والاستفادة من خبرات متخصصة قادرة على تقييم الأعمال المشاركة من زوايا متعددة بما يتناسب مع تنوع الفئات التي تشملها الدورة الثالثة.

وتأتي الدورة الثالثة بنطاق أوسع يعكس تطور الجائزة ومواكبتها للمشهد الإبداعي، إذ استحدثت «شمس» ثلاث فئات جديدة هي: «أفضل كاتب سيناريو مسلسل»، و«أفضل موسيقى تصويرية لمسلسل أو فيلم»، و«أفضل إعلان إبداعي» إلى جانب فئات الجائزة الأخرى التي تشمل الفيلم القصير والفيديو بالذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى والبودكاست والتمثيل. ⁠

وتستند عملية تقييم المشاركات إلى مجموعة من المعايير التي تراعي جودة الفكرة والابتكار والتميز الفني والتقني والتأثير الثقافي والاجتماعي بما يتيح للجنة التحكيم تقييم الأعمال وفق طبيعة كل فئة وخصوصيتها.

وتواصل جائزة شمس للمحتوى العربي دورها كمنصة لاكتشاف المواهب العربية ودعم المبدعين في مختلف مجالات صناعة المحتوى من خلال تسليط الضوء على الأعمال والتجارب التي تعكس تطور المشهد الإبداعي العربي وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والمحتوى.