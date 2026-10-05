انطلاق قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026 غداً

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/ تنطلق غداً فعاليات "قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026، لتجمع صناع القرار الحكوميين ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وشركات التكنولوجيا والبنية التحتية والمستثمرين، لاستشراف المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي.

ويُقام الحدث، الذي يعد أكبر معرض وقمة عالمية مكرّسة للذكاء الاصطناعي، يومي 6 و7 أكتوبر في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 180 من القادة والخبراء العالميين.

وتتصدر السيادة الرقمية، والأطر التنظيمية، والتطوير المسؤول، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي أبرز محاور أجندته. وتنظمه شركة "inD"، وتستضيفه دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، بدعم من سليوسنشز بلس بصفتها الشريك العالمي.

وتشهد القمة والمعرض نقاشات حول العلاقة بين النماذج المفتوحة والسيادة التكنولوجية والسلامة، وصعود الذكاء الاصطناعي المادي، ومتطلبات بناء آليات رقابة فعّالة، والعلاقة بين النشر الموثوق للذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات وحوكمتها ومرونة البنية التحتية، كما تضع القمة والمعرض أبرز القضايا التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة.