مشروع "مضخة السد المتنقلة" لبلدية الشارقة ينال حقوق الملكية الفكرية

الشارقة في 5 أكتوبر / وام / أعلنت بلدية مدينة الشارقة حصولها على حقوق الملكية الفكرية لمشروعها المبتكر «مضخة السد» الذي طوّره فريق العمل المختص في البلدية وفق أفضل الممارسات العالمية بإمكانيات وموارد البلدية وبأقل التكاليف لدعم خدمات البنية التحتية.

وقد صُممت المضخة خصيصاً للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة كتجمعات مياه الأمطار ومواجهة الفيضانات حيث تتميز بمرونة التشغيل وسرعة التعامل مع تجمعات المياه وإمكانية الوصول إلى المواقع الوعرة والمتضررة خلال الحالات الجوية المختلفة مما يعزز جاهزية المدينة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن مشروع «مضخة السد» يعزز كفاءة وقدرة البلدية على التعامل مع الحالات الجوية والطارئة ويسهم بشكل فعّال في سحب تجمعات المياه خلال هطول الأمطار بما يعزز كفاءة إنجاز الأعمال والحد من أضرار البنية التحتية كما يعكس المشروع حرص البلدية على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتميزة، وابتكار مشاريع نوعية تسهّل إنجاز المهام وتقديم الخدمات وتطوير حلول هندسية وتقنية مبتكرة ورفع جاهزية فرق العمل للتعامل مع الحالات الطارئة بما يدعم استدامة البنية التحتية وجودة الحياة ويحافظ على الأرواح والممتلكات مشيراً إلى أن الحصول على حقوق الملكية الفكرية لهذا المشروع يأتي تتويجاً لجهود البلدية في دعم الأفكار والمشاريع التطويرية والمبتكرة للموظفين إلى جانب تعزيز دورها في العمل ضمن منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات.

من جانبه أوضح الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارقة أن الحصول على حقوق الملكية الفكرية للمشروع جاء ثمرة جهود فريق عمل متميز أنجز المشروع بأعلى درجات الكفاءة والجودة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحالات المطرية وتقلبات الطقس وما ينجم عنها من ارتفاع في مناسيب المياه في بعض المناطق والسدود خاصة في ضوء التحديات التي واجهتها بلدية مدينة الشارقة خلال مواسم الأمطار السابقة وما تم رصده من زيادة في كثافة تجمعات مياه الأمطار نتيجة للتغيرات المناخية وشدة الحالات المطرية.