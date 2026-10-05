اختتام اجتماعات الاتحاد الدولي للتزلج بمشاركة إماراتية فاعلة في جنيف

جنيف في 5 أكتوبر/ وام/ اختُتمت في مدينة جنيف السويسرية، الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، بمشاركة وفد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية و«سكي دبي»، حيث عززت دولة الإمارات دورها في تطوير منظومة التزلج على المستويين الآسيوي والدولي، من خلال الإسهام في إعادة تشكيل الاتحاد الآسيوي للتزلج وانتخاب رئيسه الجديد، والمشاركة في اعتماد استراتيجية التزلج 2030، وذلك في إطار عضويتها الدائمة بالاتحاد الدولي.

وشارك الوفد كذلك في اجتماعات اللجان الفنية المعنية بحوكمة عمل الاتحادات الوطنية، واعتماد الأنظمة واللوائح الفنية المنظمة لمختلف سباقات التزلج.

وأكد محمد خادم، رئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن مشاركة الدولة في هذه الاجتماعات تعكس حضورها المتنامي في منظومة الرياضات الشتوية، وتسهم في تطوير رياضة التزلج، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يدعم تطوير الكفاءات والمنتخبات الوطنية، ويرفع تنافسيتها وفق أحدث المعايير الدولية.