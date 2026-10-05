إطلاق برنامج لتطوير الكفاءات الإماراتية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية

دبي في 5 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة "ليلي الخليج " الطبية، إطلاق برنامج "نجوم الغد" لتطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية، وإتاحة مسارات مهنية أمام الخريجين في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

ويوفر البرنامج ،الذي سينطلق ديسمبر المقبل، ويمتد على مدى 12 شهراً، للمشاركين تجربة عملية متعددة التخصصات من خلال التنقل بين عدد من الوظائف التجارية وغير التجارية في الشركة، بما يتيح لهم التعرف إلى آليات العمل في قطاع الصناعات الدوائية واكتساب خبرات عملية في مجالاته المختلفة.

ويستهدف البرنامج مواطني دولة الإمارات من خريجي عامي 2025 و2026 في التخصصات العلمية، بما في ذلك الصيدلة والكيمياء الحيوية والأحياء وغيرها من المجالات ذات الصلة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود "ليلي الخليج" للاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء قدرات محلية مستدامة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للمشاركة في القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها قطاع الرعاية الصحية.

وقالت تيليت أحرضان، نائبة الرئيس والمديرة العامة في "ليلي الخليج" في الإمارات وقطر والكويت، إن تطوير مستقبل الرعاية الصحية لا يعتمد على التقدم العلمي والابتكار فحسب، وإنما يتطلب أيضاً الاستثمار في الكفاءات البشرية القادرة على تحويل هذا التقدم إلى أثر مستدام.

وأضافت أن برنامج "نجوم الغد" يهدف إلى إتاحة فرصة عملية أمام المواهب الإماراتية للتعلم والتطور واكتساب الخبرات التي تمكنها من المساهمة في مستقبل قطاع الرعاية الصحية.

وأوضحت أن القطاع يوفر للشباب الإماراتي مجموعة واسعة من المسارات المهنية في مجالات تشمل العلوم، والوصول إلى الأدوية، والسياسات، والوظائف التجارية، والاتصال المؤسسي، مشيرة إلى أن استقطاب الكفاءات الوطنية يسهم في إثراء بيئة العمل برؤى وتجارب متنوعة، وتعزيز فهم احتياجات السوق المحلية، ودعم مساهمة الشركة في منظومة الرعاية الصحية في الدولة.

وصُمم البرنامج لمنح المشاركين تجربة مهنية تتجاوز نطاق الوظيفة الواحدة، من خلال العمل مع فرق وتخصصات متعددة، بما يساعدهم على تكوين فهم متكامل لقطاع الصناعات الدوائية، والتعرف إلى المراحل المختلفة التي يمر بها الابتكار العلمي وصولاً إلى تطبيقه ضمن حلول تخدم المرضى والمنظومات الصحية.

ويتيح البرنامج للمشاركين تطوير مهارات العمل ضمن فرق متعددة التخصصات، وبناء خبرات عملية، والتعرف إلى المسارات المهنية المتنوعة المتاحة في قطاعي الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

ويدعم البرنامج جهود التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية، من خلال تطوير خبرات إماراتية متخصصة وتعزيز جاهزية المواهب الوطنية للمساهمة في نمو قطاع الرعاية الصحية وتطوره خلال السنوات المقبلة.

وعقب استكمال البرنامج بنجاح، ستتاح للمشاركين المؤهلين فرصة الانتقال من مرحلة التطوير المهني للخريجين إلى مسارات مهنية طويلة الأمد داخل الشركة.