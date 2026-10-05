تطبيقات "ألف للتعليم"تدعم أكثر من 90 ألف معلم وتربوي

أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام/قالت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشارة الاستراتيجية لدى "ألف للتعليم" إن أدوات وتطبيقات «ألف للتعليم» تدعم أكثر من 90 ألف معلم وتربوي في أكثر من 20 ألف مدرسة، وتخدم أكثر من مليوني طالب مسجل، من بينهم طلبة ضمن منظومة المدارس الإماراتية".

وأشادت اليماحي بالمعلمين الذين يضطلعون بدور محوري في إعداد الأجيال للمستقبل، مشيرة إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يجب أن يعززا دور المعلم ولا يحلا محله.

وقالت إن دولة الإمارات جعلت من التعليم ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، إدراكاً منها بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم في مستقبل الوطن، مشيرة إلى أننا نشهد اليوم تجسيداً واضحاً لهذه الرؤية، فقد بات الذكاء الاصطناعي جزءاً من الطريقة التي يتعلم بها الطلبة ويستكشفون من خلالها المعرفة.

وأوضحت أن امتلاك القدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يعد البداية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إعداد طلبة قادرين على التفكير النقدي، وطرح الأسئلة، وتقييم المعلومات التي تقدمها هذه الأدوات، واستخدامها بمسؤولية، وأن يدركوا متى يجب أن تكون للإنسان الكلمة الفصل.

وقالت: هنا تبرز القيمة التي لا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محلها، وهي دور المعلم، مشيرة إلى أننا في "ألف للتعليم" نؤمن بأن التكنولوجيا يجب أن تعزز هذا الدور، لا أن تحل محله.

وأضافت: "لقد عملنا ولا نزال على تطوير حلولنا ومنصاتنا بما يدعم المعلمين ويمكّنهم من التركيز على ما يصنع الفارق الحقيقي في تعليم الطلبة وإعدادهم للمستقبل.