إكسبو الشارقة ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ينظمان "معرض قطر للعطور والعود" في مارس 2027

الشارقة في 5 أكتوبر/ وام/ وقّع مركز إكسبو الشارقة ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، اتفاقية تعاون لتنظيم وإقامة "معرض قطر للعطور والعود" في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بدولة قطر، من 25 مارس حتى 3 أبريل 2027 .

ووقّع الاتفاقية كل من سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والسيد خوسيه فيسنتي الرئيس التنفيذي لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين في تنظيم واستضافة المعارض المتخصصة، بما يدعم إقامة "معرض قطر للعطور والعود" في الدوحة، ويفتح المجال أمام الشركات والعلامات التجارية العاملة في قطاع العطور والعود للتواصل مع أسواق وجمهور جديدين وتوسيع حضورها في المنطقة.

وقال المدفع: "يمثل توقيع الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون الإقليمي بين مراكز المعارض وننظر إلى تعاوننا مع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات باعتباره شراكة تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات وتتيح لمركز إكسبو الشارقة توظيف خبراته في تنظيم المعارض المتخصصة في أسواق جديدة بما يعزز حضورنا الإقليمي ويدعم فرص التعاون مع مراكز المعارض والمؤسسات المتخصصة في المنطقة".

وأضاف نحرص من خلال هذه الشراكات على تطوير نموذج متكامل للتعاون في قطاع المعارض يسهم في تعزيز التواصل بين الأسواق وفتح قنوات جديدة أمام الشركات والعلامات التجارية وتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات المتخصصة في دول المنطقة، ويمثل تنظيم المعرض في الدوحة محطة مهمة في هذا التعاون ونتطلع إلى البناء عليها وتطوير آفاقها خلال المرحلة المقبلة.

وتجمع الاتفاقية بين خبرة مركز إكسبو الشارقة في تنظيم واستضافة المعارض المتخصصة والدولية وإمكانات مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بما يدعم تنظيم المعرض في الدوحة، ويوفر للعارضين والمشاركين منصة للتعريف بمنتجاتهم وتوسيع حضورهم وبناء علاقات تجارية جديدة في السوق القطري وأسواق المنطقة.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لخبرة مركز إكسبو الشارقة في تنظيم المعارض والفعاليات المتخصصة ويعكس توجه المركز نحو توسيع نطاق شراكاته الإقليمية والاستفادة من خبراته في تنظيم فعاليات خارج دولة الإمارات بالتعاون مع مراكز المعارض والمؤسسات المتخصصة في المنطقة.

كما تؤكد الاتفاقية حرص المركز على تعزيز التكامل بين مراكز المعارض الخليجية وتبادل الخبرات في مجال تنظيم الفعاليات ودعم الشركات والعلامات التجارية في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل التجاري واستكشاف فرص الأعمال في المنطقة.