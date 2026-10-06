"الإمارات للإفتاء" يشارك في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب

جاكرتا في 6 أكتوبر/ وام/ شارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب 2026، الذي أقيم في جاكرتا خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، بجناح قدّم تجربة معرفية وتفاعلية متكاملة.

وجاءت المشاركة في إطار جهود المجلس لنشر المعرفة المعتدلة، وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، إلى جانب التعريف برسالته واختصاصاته ومبادراته، وإبراز تجربته في توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في خدمة الفتوى والمجتمع؛ بما يدعم هدفه الاستراتيجي في تعزيز حضوره ومكانته محليًا ودوليًا.

وأطلق المجلس، خلال مشاركته، ثلاثة إصدارات مترجمة إلى اللغة الإندونيسية، هي: "وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية"، و"يستفتونك في الحج.. محطات إفتائية"، و"يستفتونك في العمرة.. محطات إفتائية"؛ بما أتاح للقارئ الإندونيسي الوصول إلى محتوى إفتائي يجمع بين التأصيل الشرعي، وفهم الواقع، وتقديم الأحكام والمعارف بأسلوب علمي ميسر.

وقدّم جناح المجلس تجربة معرفية وتفاعلية متكاملة، تضمنت التعريف باختصاصاته ورسالة الإفتاء المؤسسي في الإمارات، واستعراض إصداراته ومبادراته ومشروعاته العلمية والمجتمعية، إلى جانب التعريف بجائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري، والخدمات الإفتائية الرقمية، ومحتوى مرئي وتفاعلي قرّب المعرفة الشرعية من الجمهور.

ووظّف الجناح التقنيات الحديثة في تقديم محتواه، من خلال تجربة تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي استعرضت "ملتقى الشوّاف" وإرث دولة الإمارات في تحري الأهلة وتطور وسائل الرصد؛ بما عكس جانبًا من توظيف التقنية في حفظ المعرفة الوطنية وتقديمها بأساليب معاصرة.

وتضمن برنامج المشاركة ندوتين علميتين؛ تناولت الأولى: "وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية" ومنهجيتها في التعامل مع القضايا المعاصرة، فيما تناولت الثانية: "الاعتبارات والمبادئ الإفتائية في القضايا الأسرية"، وسلّطت الضوء على تكامل الأبعاد الشرعية والوطنية والواقعية والقانونية والقيمية في بناء الجواب الإفتائي.