محمد بن حمدان بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية

العين في 6 أكتوبر/ وام/ استقبل معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برئاسة سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة.

واطّلع معاليه، خلال اللقاء، على مستجدات استراتيجية التحول الزراعي والمشاريع الرأسمالية القائمة في منطقة العين، واستمع إلى عرض تفصيلي حول ما تتضمنه الاستراتيجية من مبادرات لدعم الإنتاج المحلي، وتمكين المزارعين وأصحاب المزارع، وتوسيع نطاق تبنّي الممارسات الزراعية الحديثة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات إمارة أبوظبي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

كما استعرض معاليه مستجدات سير العمل في المشاريع الرأسمالية التي تنفذها الهيئة في منطقة العين، والخطط المرتبطة بتطوير البنية التحتية والأصول الداعمة لقطاعَي الزراعة والثروة الحيوانية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وتناول اللقاء سُبل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التكامل بين المشاريع الرأسمالية ومستهدفات استراتيجية التحول الزراعي، وتوظيف الحلول المبتكرة في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في استدامة القطاع وتنافسية المنتجات المحلية، وترسيخ مساهمة القطاع في منظومة الأمن الغذائي.

وأكَّد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن مواصلة تطوير القطاع الزراعي في منطقة العين تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي، وتوظيف التقنيات الحديثة، وترسيخ دور القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.

وأشار معاليه إلى أهمية أن تحقق المشاريع والمبادرات الزراعية أثراً مباشراً على المزارعين وأصحاب المزارع، من خلال توفير بيئة داعمة تساعدهم على تعزيز الإنتاجية، وتُمكِّنهم من الاستفادة من الفرص التي يتيحها تطور القطاع الزراعي والغذائي.