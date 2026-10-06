"تريندز للبحوث والاستشارات" يشارك بـ550 إصداراً في "معرض فرانكفورت للكتاب"

أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ يشارك "تريندز للبحوث والاستشارات"، التابع لمجموعة "تريندز"، للعام السادس على التوالي، في النسخة الـ 78 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2026، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2026، في مركز ميسي فرانكفورت للمعارض والمؤتمرات بألمانيا.

تأتي المشاركة، عبر مكتب "تريندز" الافتراضي في ألمانيا، وتهدف إلى تعزيز العلاقات البحثية والشراكات الإستراتيجية الدولية، والحضور الفكري والمعرفي عالمياً.

ويقدم "تريندز" في جناحه مجموعة واسعة من الكتب والإصدارات البحثية التي تفوق الـ 550 إصداراً بحثياً وعلمياً نوعياً، تغطي المجالات السياسية والإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وتتناول قضايا المنطقة والعالم، وتتابع التحولات المتسارعة في البيئة الإقليمية والدولية، فضلاً عن دراسات استشرافية حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة والبيئة والاستدامة، بجانب تنظيم مجموعة من الفعاليات والمبادرات البحثية النوعية.

وأكد محمد السالمي، المدير العام لـ"تريندز للبحوث والاستشارات"، أهمية المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب كونه منصة عالمية داعمة للمعرفة ومعززة للثقافة والإبداع وصناعة النشر، حيث يعد المنصة الأكبر عالمياً لبيع وشراء حقوق الترجمة والنشر، ويتيح المجال للتفاعل المباشر مع نحو 7000 عارض وصانع قرار في قطاع النشر من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المشاركة لا تقتصر على المساهمة بالإصدارات والكتب فقط، بل يستضيف الجناح مناقشات فكرية ولقاءات علمية ستركز على تحديات النشر العلمي ومستقبل الذكاء الاصطناعي في الكتابة، وحقوق الملكية الفكرية.

بدورها، أكدت روضة المرزوقي، رئيسة قطاع التوزيع والمعارض في مجموعة "تريندز"، أن جناح "تريندز" هذا العام يمثل نقلة نوعية من حيث تنوع الإصدارات المعروضة وثراء محتواها، حيث يقدم ما يزيد على 550 إصداراً، تتنوع بين الكتب الأصيلة والمترجمة والسلاسل العلمية والدراسات المستقبلية والأوراق السياسية والإستراتيجية.

وأوضحت أن مشاركة المركز في المعرض أصبحت محطة سنوية للتواصل وبناء الجسور وتعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين الدوليين، والتعرف على كل ما هو جديد في عالم النشر والطباعة والترجمة والتوزيع، باعتبار المعرض، الذي يبلغ عمره أكثر من خمسة قرون، أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب بصفة عامة، والأهم عالمياً في صناعة النشر.

من جهته، أشار زايد الظاهري، مدير إدارة التوزيع بقطاع المعارض والتوزيع في "مجموعة تريندز"، إلى أن المشاركة في المعرض تتجاوز النموذج التقليدي لمشاركة المؤسسات البحثية في معارض الكتاب، حيث يصطحب الجناح الزوار في رحلة بين طيف واسع من الإصدارت، كما يمكنه المشاركة في مناقشات معرفية وتبادل الآراء مع الخبراء والباحثين، إلى جانب التعرف على مشروعات ومبادرات مبتكرة، واستكشاف مسارات مختلفة لإنتاج المعرفة وتداولها، لتتحول الزيارة إلى تجربة تواصل معرفي متكاملة.

من ناحيته أوضح هزاع الحمادي، مدير إدارة المعارض بقطاع المعارض والتوزيع في "مجموعة تريندز"، أن الهدف من المشاركة الدورية في المعرض تتمثل في تعزيز حضور "تريندز" في المشهد الثقافي والفكري العالمي وبناء جسور جديدة من التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة مع الآخر.